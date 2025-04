A pitaya, também chamada de fruta-do-dragão, é rica em vitaminas A e C e tem conquistado cada vez mais espaço nos lares amazonenses. Originária da América Central, a fruta se adaptou ao clima da região e, hoje, Manaus se destaca como uma das capitais mais promissoras no cultivo dessa iguaria. Além de sua aparência chamativa, a pitaya é amplamente reconhecida pelos inúmeros benefícios que oferece à saúde humana.

Ao Em Tempo, a nutricionista Larissa Abecassis destacou que a pitaya é rica em nutrientes que melhoram a qualidade de vida de quem consome a fruta regularmente.

“A pitaya é uma fruta rica em antioxidantes, fibras e vitamina C, ajudando na imunidade, na saúde do coração, na digestão e no controle do açúcar no sangue. Além disso, auxilia no emagrecimento, fortalece a pele e os cabelos e combate o envelhecimento precoce”, disse.

Mas, apesar de ter esses benefícios, é importante destacar que a fruta deve ser consumida em quantidades balanceadas, sem exageros.

“A pitaya é segura, mas o excesso pode causar desconforto intestinal devido às fibras. Diabéticos devem evitar o consumo junto com medicação para prevenir hipoglicemia. Raramente, pode causar alergias, e a versão vermelha pode alterar a cor das fezes e da urina (sem riscos)”, informou a nutricionista.

Cultivo

Foto: Fazenda Toca da Pitaya

A popularidade da pitaya no Amazonas teve início em 2015, com o produtor rural Cléber Medeiros, proprietário da Fazenda Toca da Pitaya, localizada no quilômetro 35 da AM-010, a primeira e maior produtora de pitaya do estado.

A ideia de iniciar o plantio da fruta surgiu após conversa com outros produtores rurais, que destacaram as dificuldades da agricultura local, uma vez que as condições climáticas ameaçavam o cultivo na região. Por ser mais resistente, a produção da pitaya começou a tomar forma naquele momento.

“Como não havia como adquirir mudas, eu comprei duas frutas, extraí as sementes e assim começaram as primeiras plantas. Em pesquisas, descobri que em outros países havia grandes produções de pitaya, enquanto o Brasil ainda engatinhava. Então, desde o início, focamos em atingir a produção em alta escala e transformar Manaus na capital nacional da pitaya”, relembrou Cléber em entrevista ao Governo do Amazonas.

No início, a fruta era vista com muita desconfiança, já que não era nativa no estado e poucas pessoas tinham conhecimento sobre seus nutrientes.

“A dificuldade foi apresentar uma fruta totalmente desconhecida, com aparência exótica e sabor inimaginável, onde nem a dona de casa nem a criança conheciam. Foi muito difícil colocar a pitaya no mercado. Começamos a produção com as sementes e, pouco a pouco, fomos introduzindo no mercado”, relatou.

Aos poucos, a pitaya tem conquistado cada vez mais espaço no paladar amazonense. Hoje, ela é oferecida nas Feiras de Produtos Regionais, promovidas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), e também integra o cardápio das escolas municipais da capital amazonense.

