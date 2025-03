BBB 25: Renata retorna ao BBB 25 após confinamento e agita a casa

Renata voltou à casa do BBB 25 nesta sexta-feira (14), depois de passar um tempo na ‘Vitrine do Seu Fifi’, onde teve acesso a informações do público. Ao retornar, encontrou apenas Maike acordado e, empolgada, entrou no Quarto Anos 50 batendo palmas e anunciando em alto e bom som: “A surucucu voltou!”

Sem perder tempo, correu para o Quarto Fantástico, repetindo a frase e sendo recebida com abraços calorosos por Eva e Vilma.

Renata foi a escolhida do público para ficar confinada em uma estrutura similar à Casa de Vidro, montada em um shopping no Rio de Janeiro. Durante o período, interagiu com visitantes e recebeu informações externas, incluindo dicas de jogo, alertas sobre os participantes e mensagens da família.

