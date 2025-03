Suframa realiza visita estratégica à planta da 3M no Polo Industrial de Manaus

Manaus (AM) – Em mais uma iniciativa para aproximar instituições e fortalecer o ambiente de negócios na região amazônica, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) realizou uma visita à planta da multinacional 3M no Polo Industrial de Manaus (PIM) na última quinta-feira, 13 de março.

A comitiva, liderada pelo superintendente Bosco Saraiva, contou com a presença dos superintendentes-adjuntos Frederico Aguiar (Executivo), Leopoldo Montenegro (Projetos), Waldenir Vieira (Desenvolvimento e Inovação Tecnológica) e Carlito Sobrinho (Administração), além do gerente de Projetos da SAE, Ozenas Maciel. A equipe foi recebida pelo diretor da planta de Manaus, Eduardo Furtado, que apresentou a operação local.

3M e suas contribuições ao PIM

Com 80 anos de atuação no Brasil, a 3M possui quatro fábricas no País, sendo três no Estado de São Paulo e uma na capital amazonense, iniciando suas atividades no PIM em 2007.

A unidade atual, localizada na rodovia AM-010, ocupa uma área de 264 mil metros quadrados e gera cerca de 350 empregos diretos, mantendo operações em três turnos de produção.

Entre os produtos fabricados, destacam-se fitas e películas adesivas, respiradores, blocos para notas, tachas refletivas e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A empresa já investiu aproximadamente R$ 200 milhões no PIM e continua priorizando práticas sustentáveis, como o uso de 100% de energia renovável e o compromisso de neutralizar emissões de carbono até 2050.

Reconhecimento e expectativas

Durante a visita, Bosco Saraiva destacou a importância da 3M no desenvolvimento do PIM e parabenizou a empresa pelos investimentos realizados e pela relevância no setor de inovação.

"A 3M é um exemplo de alto padrão de tecnologia e produção. Estamos à disposição para colaborar no que for necessário para assegurar o crescimento contínuo da empresa e do Polo Industrial de Manaus", afirmou o superintendente.





























































