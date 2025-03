Prefeito de Manaus habilita primeiros 217 novos guardas municipais

Manaus (AM) – Nesta sexta-feira (14), o prefeito de Manaus, David Almeida, entregou as carteiras funcionais a 217 novos guardas municipais, habilitando-os para atuar na proteção do patrimônio público e no apoio às forças de segurança da capital. O evento ocorreu no Parque Municipal do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças, com a presença de autoridades, representantes das forças de segurança e familiares dos novos agentes.

Reforço no efetivo e capacitação

Os novos guardas foram aprovados em concurso público e passaram por um curso de formação com mais de 450 horas de capacitação. O reforço no efetivo faz parte do compromisso da gestão municipal em fortalecer a Guarda Municipal, que, nos últimos três anos, passou por transformações significativas.

Avanços históricos na corporação

David Almeida destacou os avanços alcançados desde o início de sua gestão, em 2021. “Tínhamos 385 guardas e, agora, somamos mais 217, com previsão de convocar mais 120 até o final do ano. A Guarda Municipal existe há 77 anos, e hoje realizamos um sonho com a primeira turma de guardas armados, treinados e equipados”, afirmou. O prefeito também ressaltou a modernização da corporação, com a aquisição de novos veículos, armamentos e a criação de um plano de cargos e salários.

Ampliação da capacidade operacional

A Guarda Municipal recebeu quase 90 novos veículos, ampliando sua atuação em terminais de ônibus, unidades de saúde e escolas. O senador Eduardo Braga destacou a importância da municipalização da segurança e o compromisso de buscar mudanças na legislação federal para fortalecer a atuação das guardas municipais.

Próximos passos

A Prefeitura de Manaus continuará investindo na segurança pública, com a convocação de mais 120 guardas até o final do ano e a construção do primeiro quartel da corporação. Além disso, uma emenda parlamentar de R$ 10 milhões, destinada pelo senador Eduardo Braga, foi utilizada para adquirir 22 viaturas e equipamentos como metralhadoras, escopetas e pistolas.

Compromisso dos novos guardas

Para os novos agentes, a habilitação marca o início de uma trajetória de dedicação à segurança da população. “É uma honra fazer parte dessa instituição que só cresce. Estamos prontos para contribuir com a segurança pública e servir à sociedade”, afirmou a guarda municipal Bianca Nasser.

