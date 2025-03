Motorista perde controle de carro e atropela idosa em Manaus

O caso ocorreu na avenida Tefé, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul da capital

UUm motorista não identificado perdeu o controle de um carro modelo Palio e atropelou uma idosa na Avenida Tefé, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, neste sábado (15).

Testemunhas informaram que, além de atropelar a idosa, o motorista colidiu com quatro carros e três motocicletas estacionados no local. Com o impacto, a vítima foi arremessada.

A idosa foi socorrida e levada em estado grave para uma unidade hospitalar. O motorista foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

