Homem agride, persegue e ameaça ex e acaba preso no AM

A polícia prendeu um homem nesta quarta-feira (12) pelos crimes de violência doméstica, violência psicológica e perseguição contra sua ex-companheira em Envira, no interior do Amazonas.

Segundo o delegado Henrique Maciel, da 66ª DIP, no dia 26 de janeiro, a vítima foi até a casa do agressor, em uma comunidade, para tentar reatar o relacionamento. Em determinado momento, ele se tornou violento, deu um soco no estômago dela, derrubando-a no chão, e depois a atingiu no rosto.

No dia seguinte, ele a ameaçou e proibiu de usar o celular ou comentar o ocorrido. No dia 28, ao tentar voltar para casa, na cidade, a mulher foi impedida de sair. O homem a arrastou para um barco, mantendo uma faca na cintura. Durante a viagem, chegou a segurá-la na mão e a levou para um local desconhecido, onde impôs uma condição para libertá-la: ela deveria aceitar dez golpes na mão. Sem saída, a vítima aceitou.

Quando o agressor saiu para comprar algo na cidade, ela fugiu, correu até a beira do rio e conseguiu uma passagem de barco para retornar em segurança. No dia seguinte, ao buscar um espelho em sua casa, encontrou a janela arrombada e o agressor deitado no chão. Assustada, fugiu novamente.

No dia 29 de janeiro, ele foi até a casa da mãe da vítima e tentou arrombar a porta. Diante da perseguição contínua, a mulher solicitou medidas protetivas. No dia 2 de março, o homem invadiu a casa dela, quebrou tábuas do quintal e ameaçou incendiar o local ao produzir faíscas com fios elétricos.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil solicitou e obteve um mandado de prisão preventiva. O homem foi localizado, preso e está à disposição da Justiça.

