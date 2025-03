Liga Esportiva Nescau leva esporte, aprendizado e inclusão à Vila Olímpica de Manaus

Com a presença do embaixador Fred Bruno, maior campeonato poliesportivo estudantil do Brasil fez sua estreia na região Norte e reuniu 2 mil crianças e adolescentes

A Liga Esportiva Nescau marcou história em Manaus neste fim de semana, transformando a Vila Olímpica em um vibrante centro de esporte, aprendizado e inclusão. A presença do embaixador da marca, Fred Bruno, elevou ainda mais a energia das atividades realizadas no sábado (15).

Cerca de 2 mil crianças e adolescentes participaram de competições, oficinas e desafios, consolidando a estreia do maior campeonato poliesportivo estudantil do Brasil na região Norte e superando todas as expectativas.

Jovens de 7 a 17 anos mergulharam em um dia repleto de atividades, experimentando mais de dez modalidades esportivas, incluindo atletismo, futsal e vôlei. A Liga Nescau também reforçou seu compromisso com a inclusão ao oferecer esportes adaptados para jovens PCDs, promovendo diversidade e integração.

“Fazer parte do time Nescau é uma grande satisfação, pois essa marca esteve presente na minha vida desde pequeno. Ser embaixador e vivenciar isso com as crianças pelo Brasil, começando por Manaus, que sempre me recebeu de portas abertas, é uma alegria imensa”, compartilhou Fred Bruno. O influenciador conheceu ainda o medalhista olímpico Sandro Viana, coordenador de esporte de alto rendimento do Amazonas.

A estreia da Liga na região Norte impactou diretamente a comunidade. O professor de educação física Patrick Farias destacou o entusiasmo de seus alunos.

“Trouxemos dez atletas da nossa escola em Anavilhanas, na margem norte do Rio Negro. Foram três horas de barco até Manaus, e a experiência foi incrível. Eles ficaram maravilhados”, relatou. Entre os participantes, estavam Raiciane e Eliara, de etnias indígenas.

O evento também trouxe momentos inesquecíveis para a equipe infantil de futsal da AMAR (Associação Missionária de Apoio e Resgate), que comemorou o título da competição e o encontro com Fred.

“Atendemos 125 crianças de 7 a 14 anos com atividades educacionais e esportivas, e a Liga Nescau foi uma experiência enriquecedora para nossa comunidade”, destacou Alzeni Alves Maciel, da AMAR.

Legado para Manaus

Para a gerente de marketing da Liga, Anamaria Monte, a etapa de Manaus foi uma das mais impactantes já realizadas.

“Tivemos mais de 6 mil inscrições, um aumento significativo na participação de PCDs e a presença de crianças indígenas, ampliando nosso alcance e compromisso com a inclusão. Esse evento certamente deixará um legado para a cidade”, afirmou.

A Liga Nescau é sobre inspirar e conectar pessoas através do esporte, e a experiência em Manaus foi inesquecível.

“Foi um dia de celebração do esporte, da inclusão e da energia contagiante dos jovens, deixando uma marca na capital amazonense”, completou Anamaria.

A etapa de Manaus foi a terceira da Liga em 2025, após passagens por Fortaleza e Maceió. O evento contou com diversas modalidades esportivas e desafios:

Esportes: vôlei, futsal e atletismo (arremesso, salto e velocidade)

vôlei, futsal e atletismo (arremesso, salto e velocidade) Esportes adaptados: atletismo (arremesso e velocidade)

atletismo (arremesso e velocidade) Oficinas: futmesa e capoeira – também em versões adaptadas

futmesa e capoeira – também em versões adaptadas Desafios: altinha e circuito chute ao gol – também em versões adaptadas

Parcerias locais

O sucesso do evento contou com apoio das redes varejistas Nova Era, Baratão da Carne e DB, que ampliaram a visibilidade da Liga em Manaus.

Ações especiais nos supermercados, além da Mini Liga de basquete, proporcionaram experiências únicas para os consumidores, que também puderam degustar Nescau Extra Cacau e aproveitar promoções exclusivas.

