Marca Histórica

Flamengo lidera a lista de convocados, enquanto Palmeiras e Atlético-MG também se destacam entre os clubes brasileiros

O futebol brasileiro alcançará uma marca histórica na Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez, o Brasileirão será a liga nacional com o maior número de atletas convocados para uma edição do Mundial, com 32 jogadores que atuam em clubes das Séries A e B.

O número reforça o crescimento financeiro e técnico do futebol nacional, que nos últimos anos passou a atrair grandes estrelas internacionais e repatriar jogadores de destaque no cenário mundial.

Flamengo lidera ranking de convocados

O principal destaque entre os clubes brasileiros é o Flamengo, que terá nove representantes na Copa do Mundo de 2026.

Os convocados do clube carioca estão distribuídos entre as seleções de Brasil, Uruguai, Equador e Colômbia.

Convocados do Flamengo

Alex Sandro – Brasil

Danilo – Brasil

Léo Pereira – Brasil

Lucas Paquetá – Brasil

Guillermo Varela – Uruguai

Nicolás De la Cruz – Uruguai

Giorgian De Arrascaeta – Uruguai

Gonzalo Plata – Equador

Jorge Carrascal – Colômbia

Palmeiras aparece em segundo lugar

O Palmeiras será o segundo clube brasileiro com mais representantes no torneio, somando sete atletas convocados.

O clube paulista tem forte presença nas seleções do Paraguai, Uruguai, Colômbia e Argentina.

Convocados do Palmeiras

Gustavo Gómez – Paraguai

Maurício – Paraguai

Ramón Sosa – Paraguai

Joaquín Piquerez – Uruguai

Emiliano Martínez – Uruguai

John Arias – Colômbia

Flaco López – Argentina

Atlético-MG também se destaca

O Atlético Mineiro enviará quatro jogadores para o Mundial.

Três deles defenderão a seleção do Equador.

Convocados do Atlético-MG

Junior Alonso – Paraguai

Ángelo Preciado – Equador

Alan Franco – Equador

Alan Minda – Equador

Neymar e Memphis reforçam protagonismo do futebol brasileiro

Entre os nomes de maior destaque estão Neymar, atualmente no Santos FC, e Memphis Depay, que atua pelo Sport Club Corinthians Paulista.

Memphis será o único jogador europeu convocado para a Copa atuando em um clube brasileiro.

Lista completa dos demais convocados

Grêmio

Weverton – Brasil

Fabián Balbuena – Paraguai

Internacional

Sergio Rochet – Uruguai

Félix Torres – Equador

Botafogo

Danilo Santos – Brasil

Santos

Neymar – Brasil

São Paulo

Damián Bobadilla – Paraguai

Bragantino

Isidro Pitta – Paraguai

Fluminense

Agustín Canobbio – Uruguai

Vasco

Andrés Gómez – Colômbia

Athletico-PR

Juan Camilo Portilla – Colômbia

Corinthians

Memphis Depay – Holanda

Brasileirão consolida posição de destaque mundial

O recorde de 32 convocados demonstra o fortalecimento do futebol brasileiro no cenário internacional. Além de revelar talentos, o Brasileirão se tornou destino de jogadores consagrados e uma das principais vitrines para seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026.

A presença maciça de atletas que atuam no Brasil reforça a competitividade da liga e amplia sua relevância no mercado global do futebol.

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