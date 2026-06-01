O futebol brasileiro alcançará uma marca histórica na Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez, o Brasileirão será a liga nacional com o maior número de atletas convocados para uma edição do Mundial, com 32 jogadores que atuam em clubes das Séries A e B.
O número reforça o crescimento financeiro e técnico do futebol nacional, que nos últimos anos passou a atrair grandes estrelas internacionais e repatriar jogadores de destaque no cenário mundial.
Flamengo lidera ranking de convocados
O principal destaque entre os clubes brasileiros é o Flamengo, que terá nove representantes na Copa do Mundo de 2026.
Os convocados do clube carioca estão distribuídos entre as seleções de Brasil, Uruguai, Equador e Colômbia.
Convocados do Flamengo
- Alex Sandro – Brasil
- Danilo – Brasil
- Léo Pereira – Brasil
- Lucas Paquetá – Brasil
- Guillermo Varela – Uruguai
- Nicolás De la Cruz – Uruguai
- Giorgian De Arrascaeta – Uruguai
- Gonzalo Plata – Equador
- Jorge Carrascal – Colômbia
Palmeiras aparece em segundo lugar
O Palmeiras será o segundo clube brasileiro com mais representantes no torneio, somando sete atletas convocados.
O clube paulista tem forte presença nas seleções do Paraguai, Uruguai, Colômbia e Argentina.
Convocados do Palmeiras
- Gustavo Gómez – Paraguai
- Maurício – Paraguai
- Ramón Sosa – Paraguai
- Joaquín Piquerez – Uruguai
- Emiliano Martínez – Uruguai
- John Arias – Colômbia
- Flaco López – Argentina
Atlético-MG também se destaca
O Atlético Mineiro enviará quatro jogadores para o Mundial.
Três deles defenderão a seleção do Equador.
Convocados do Atlético-MG
- Junior Alonso – Paraguai
- Ángelo Preciado – Equador
- Alan Franco – Equador
- Alan Minda – Equador
Neymar e Memphis reforçam protagonismo do futebol brasileiro
Entre os nomes de maior destaque estão Neymar, atualmente no Santos FC, e Memphis Depay, que atua pelo Sport Club Corinthians Paulista.
Memphis será o único jogador europeu convocado para a Copa atuando em um clube brasileiro.
Lista completa dos demais convocados
Grêmio
- Weverton – Brasil
- Fabián Balbuena – Paraguai
Internacional
- Sergio Rochet – Uruguai
- Félix Torres – Equador
Botafogo
- Danilo Santos – Brasil
Santos
- Neymar – Brasil
São Paulo
- Damián Bobadilla – Paraguai
Bragantino
- Isidro Pitta – Paraguai
Fluminense
- Agustín Canobbio – Uruguai
Vasco
- Andrés Gómez – Colômbia
Athletico-PR
- Juan Camilo Portilla – Colômbia
Corinthians
- Memphis Depay – Holanda
Brasileirão consolida posição de destaque mundial
O recorde de 32 convocados demonstra o fortalecimento do futebol brasileiro no cenário internacional. Além de revelar talentos, o Brasileirão se tornou destino de jogadores consagrados e uma das principais vitrines para seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026.
A presença maciça de atletas que atuam no Brasil reforça a competitividade da liga e amplia sua relevância no mercado global do futebol.
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