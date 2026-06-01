A seleção espanhola divulgou a numeração oficial dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. A principal novidade ficou por conta de Lamine Yamal, que seguirá utilizando a camisa 19 e não herdará a tradicional camisa 10 da equipe.
O número 10 ficará com Dani Olmo, enquanto a jovem estrela do FC Barcelona manterá o mesmo número utilizado na conquista da Eurocopa.
Yamal mantém número que marcou sua trajetória
A escolha segue a tradição da seleção espanhola, que distribui os números levando em consideração a quantidade de partidas disputadas por cada atleta com a equipe nacional.
Para Yamal, a camisa 19 tem um significado especial. Foi com esse número que o atacante ganhou destaque internacional e ajudou a Espanha a conquistar a Eurocopa.
Além disso, o número também carrega simbolismo histórico dentro da seleção espanhola.
Camisa 19 tem ligação com ídolos da Espanha
Antes de Yamal, a camisa 19 foi utilizada por Xavi Hernández em sua estreia em Copas do Mundo, no torneio realizado em 2002, na Coreia do Sul e no Japão.
O número também ficou marcado por Julio Salinas, que disputou três Copas do Mundo com a camisa 19 e segue como o atacante espanhol com mais minutos em Mundiais.
Gavi retorna e assume a camisa 9
Outra novidade é o retorno de Gavi, que volta à equipe após quase um ano afastado.
O jogador utilizará a camisa 9, número que veste desde sua estreia pela seleção principal.
Já Rodri ficará com a camisa 16, enquanto o estreante Marc Pubill recebeu o número 2.
Numeração completa da Espanha para a Copa do Mundo
- 1 – David Raya
- 2 – Marc Pubill
- 3 – Alejandro Grimaldo
- 4 – Eric García
- 5 – Marcos Llorente
- 6 – Mikel Merino
- 7 – Ferran Torres
- 8 – Fabián Ruiz
- 9 – Gavi
- 10 – Dani Olmo
- 11 – Yeremy Pino
- 12 – Pedro Porro
- 13 – Joan García
- 14 – Aymeric Laporte
- 15 – Alex Baena
- 16 – Rodri
- 17 – Nico Williams
- 18 – Martín Zubimendi
- 19 – Lamine Yamal
- 20 – Pedri
- 21 – Mikel Oyarzabal
- 22 – Pau Cubarsí
- 23 – Unai Simón
- 24 – Marc Cucurella
- 25 – Víctor Muñoz
- 26 – Borja Iglesias
Dani Olmo herda a tradicional camisa 10
A definição da numeração confirmou que Dani Olmo será o responsável por vestir uma das camisas mais simbólicas da história da seleção espanhola.
Enquanto isso, Yamal seguirá com a 19, número que já se tornou uma marca de sua trajetória e que agora estará presente em sua primeira participação em uma Copa do Mundo.
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