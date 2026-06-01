A seleção espanhola divulgou a numeração oficial dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. A principal novidade ficou por conta de Lamine Yamal, que seguirá utilizando a camisa 19 e não herdará a tradicional camisa 10 da equipe.

O número 10 ficará com Dani Olmo, enquanto a jovem estrela do FC Barcelona manterá o mesmo número utilizado na conquista da Eurocopa.

Yamal mantém número que marcou sua trajetória

A escolha segue a tradição da seleção espanhola, que distribui os números levando em consideração a quantidade de partidas disputadas por cada atleta com a equipe nacional.

Para Yamal, a camisa 19 tem um significado especial. Foi com esse número que o atacante ganhou destaque internacional e ajudou a Espanha a conquistar a Eurocopa.

Além disso, o número também carrega simbolismo histórico dentro da seleção espanhola.

Camisa 19 tem ligação com ídolos da Espanha

Antes de Yamal, a camisa 19 foi utilizada por Xavi Hernández em sua estreia em Copas do Mundo, no torneio realizado em 2002, na Coreia do Sul e no Japão.

O número também ficou marcado por Julio Salinas, que disputou três Copas do Mundo com a camisa 19 e segue como o atacante espanhol com mais minutos em Mundiais.

Gavi retorna e assume a camisa 9

Outra novidade é o retorno de Gavi, que volta à equipe após quase um ano afastado.

O jogador utilizará a camisa 9, número que veste desde sua estreia pela seleção principal.

Já Rodri ficará com a camisa 16, enquanto o estreante Marc Pubill recebeu o número 2.

Numeração completa da Espanha para a Copa do Mundo

  • 1 – David Raya
  • 2 – Marc Pubill
  • 3 – Alejandro Grimaldo
  • 4 – Eric García
  • 5 – Marcos Llorente
  • 6 – Mikel Merino
  • 7 – Ferran Torres
  • 8 – Fabián Ruiz
  • 9 – Gavi
  • 10 – Dani Olmo
  • 11 – Yeremy Pino
  • 12 – Pedro Porro
  • 13 – Joan García
  • 14 – Aymeric Laporte
  • 15 – Alex Baena
  • 16 – Rodri
  • 17 – Nico Williams
  • 18 – Martín Zubimendi
  • 19 – Lamine Yamal
  • 20 – Pedri
  • 21 – Mikel Oyarzabal
  • 22 – Pau Cubarsí
  • 23 – Unai Simón
  • 24 – Marc Cucurella
  • 25 – Víctor Muñoz
  • 26 – Borja Iglesias

Dani Olmo herda a tradicional camisa 10

A definição da numeração confirmou que Dani Olmo será o responsável por vestir uma das camisas mais simbólicas da história da seleção espanhola.

Enquanto isso, Yamal seguirá com a 19, número que já se tornou uma marca de sua trajetória e que agora estará presente em sua primeira participação em uma Copa do Mundo.

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