Convocados

Jovem estrela do Barcelona não herdará a camisa 10 da seleção espanhola, que será usada por Dani Olmo.

A seleção espanhola divulgou a numeração oficial dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. A principal novidade ficou por conta de Lamine Yamal, que seguirá utilizando a camisa 19 e não herdará a tradicional camisa 10 da equipe.

O número 10 ficará com Dani Olmo, enquanto a jovem estrela do FC Barcelona manterá o mesmo número utilizado na conquista da Eurocopa.

Yamal mantém número que marcou sua trajetória

A escolha segue a tradição da seleção espanhola, que distribui os números levando em consideração a quantidade de partidas disputadas por cada atleta com a equipe nacional.

Para Yamal, a camisa 19 tem um significado especial. Foi com esse número que o atacante ganhou destaque internacional e ajudou a Espanha a conquistar a Eurocopa.

Além disso, o número também carrega simbolismo histórico dentro da seleção espanhola.

Camisa 19 tem ligação com ídolos da Espanha

Antes de Yamal, a camisa 19 foi utilizada por Xavi Hernández em sua estreia em Copas do Mundo, no torneio realizado em 2002, na Coreia do Sul e no Japão.

O número também ficou marcado por Julio Salinas, que disputou três Copas do Mundo com a camisa 19 e segue como o atacante espanhol com mais minutos em Mundiais.

Gavi retorna e assume a camisa 9

Outra novidade é o retorno de Gavi, que volta à equipe após quase um ano afastado.

O jogador utilizará a camisa 9, número que veste desde sua estreia pela seleção principal.

Já Rodri ficará com a camisa 16, enquanto o estreante Marc Pubill recebeu o número 2.

Numeração completa da Espanha para a Copa do Mundo

1 – David Raya

2 – Marc Pubill

3 – Alejandro Grimaldo

4 – Eric García

5 – Marcos Llorente

6 – Mikel Merino

7 – Ferran Torres

8 – Fabián Ruiz

9 – Gavi

10 – Dani Olmo

11 – Yeremy Pino

12 – Pedro Porro

13 – Joan García

14 – Aymeric Laporte

15 – Alex Baena

16 – Rodri

17 – Nico Williams

18 – Martín Zubimendi

19 – Lamine Yamal

20 – Pedri

21 – Mikel Oyarzabal

22 – Pau Cubarsí

23 – Unai Simón

24 – Marc Cucurella

25 – Víctor Muñoz

26 – Borja Iglesias

Dani Olmo herda a tradicional camisa 10

A definição da numeração confirmou que Dani Olmo será o responsável por vestir uma das camisas mais simbólicas da história da seleção espanhola.

Enquanto isso, Yamal seguirá com a 19, número que já se tornou uma marca de sua trajetória e que agora estará presente em sua primeira participação em uma Copa do Mundo.

Leia mais:

Hansi Flick confirma retorno de Yamal e anima Barcelona para Copa