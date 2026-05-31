A Seleção Brasileira venceu o Panamá por 6 a 2 neste domingo (31), no Maracanã, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Com uma atuação dominante, a equipe comandada por Carlo Ancelotti confirmou o favoritismo e fechou sua agenda em solo brasileiro antes da viagem para os Estados Unidos.

Os gols do Brasil foram marcados por Vinicius Júnior, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos. Pelo Panamá, marcaram Amir Murillo e Carlos Harvey.

Agora, a Seleção fará mais um amistoso antes da estreia no Mundial. O compromisso será diante do Egito, no próximo sábado (6), às 19h (horário de Brasília).

Vini Jr. abre o placar logo no primeiro minuto

Empurrado por uma grande festa da torcida no Maracanã, o Brasil começou a partida em ritmo acelerado.

Logo no primeiro minuto, Casemiro recuperou a bola no campo ofensivo e acionou Vinicius Júnior. O atacante arriscou de fora da área e acertou um belo chute para abrir o placar.

Depois do gol, a equipe manteve a pressão sobre a saída de bola panamenha. No entanto, quem balançou as redes foi o adversário.

Aos 14 minutos, Amir Murillo cobrou falta, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Alisson, deixando tudo igual.

Casemiro recoloca o Brasil em vantagem

Mesmo após o empate, a Seleção continuou controlando a partida. Aos 32 minutos, Ismael Díaz assustou com um chute de fora da área e obrigou Alisson a fazer uma importante defesa.

Pouco depois, aos 39 minutos, Vinicius Júnior fez grande jogada individual pela esquerda e finalizou. Casemiro apareceu na área e desviou de cabeça para marcar o segundo gol brasileiro.

O lance precisou ser analisado pelo VAR antes da confirmação.

Reservas mantêm ritmo e ampliam goleada

No intervalo, Carlo Ancelotti promoveu dez mudanças na equipe. Apenas Léo Pereira permaneceu em campo.

As alterações não diminuíram a intensidade da Seleção. Logo aos dois minutos da etapa final, Lucas Paquetá levou perigo em finalização por cobertura.

Em seguida, Igor Thiago pressionou a saída de bola do goleiro Orlando Mosquera e recuperou a posse. Rayan aproveitou a oportunidade e marcou o terceiro gol brasileiro.

Aos 14 minutos, Douglas Santos participou de boa troca de passes no ataque. Na sequência, Lucas Paquetá recebeu na entrada da área e bateu de canhota para ampliar.

Pouco depois, Igor Thiago sofreu pênalti após ser derrubado pelo goleiro panamenho. O próprio atacante cobrou e converteu, anotando o quinto gol da Seleção.

Danilo Santos fecha goleada no Maracanã

Mesmo com ampla vantagem, o Brasil continuou buscando o ataque.

Em mais uma boa jogada coletiva, Lucas Paquetá encontrou Danilo Santos com um passe preciso. O volante dominou, passou pela marcação e marcou o sexto gol brasileiro.

Nos minutos finais, Carlos Harvey acertou um belo chute e descontou para o Panamá, definindo o placar em 6 a 2.

Brasil segue para os Estados Unidos

Com a vitória, a Seleção encerra sua preparação em território nacional com confiança elevada para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Além da goleada, o amistoso serviu para Carlo Ancelotti observar diferentes opções no elenco. Agora, o foco está no último teste diante do Egito antes da estreia no Mundial e da busca pelo hexacampeonato.

(*) Com informações da CNN Brasil

