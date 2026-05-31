A Seleção Brasileira venceu o Panamá por 6 a 2 neste domingo (31), no Maracanã, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Com uma atuação dominante, a equipe comandada por Carlo Ancelotti confirmou o favoritismo e fechou sua agenda em solo brasileiro antes da viagem para os Estados Unidos.
Os gols do Brasil foram marcados por Vinicius Júnior, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos. Pelo Panamá, marcaram Amir Murillo e Carlos Harvey.
Agora, a Seleção fará mais um amistoso antes da estreia no Mundial. O compromisso será diante do Egito, no próximo sábado (6), às 19h (horário de Brasília).
Vini Jr. abre o placar logo no primeiro minuto
Empurrado por uma grande festa da torcida no Maracanã, o Brasil começou a partida em ritmo acelerado.
Logo no primeiro minuto, Casemiro recuperou a bola no campo ofensivo e acionou Vinicius Júnior. O atacante arriscou de fora da área e acertou um belo chute para abrir o placar.
Depois do gol, a equipe manteve a pressão sobre a saída de bola panamenha. No entanto, quem balançou as redes foi o adversário.
Aos 14 minutos, Amir Murillo cobrou falta, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Alisson, deixando tudo igual.
Casemiro recoloca o Brasil em vantagem
Mesmo após o empate, a Seleção continuou controlando a partida. Aos 32 minutos, Ismael Díaz assustou com um chute de fora da área e obrigou Alisson a fazer uma importante defesa.
Pouco depois, aos 39 minutos, Vinicius Júnior fez grande jogada individual pela esquerda e finalizou. Casemiro apareceu na área e desviou de cabeça para marcar o segundo gol brasileiro.
O lance precisou ser analisado pelo VAR antes da confirmação.
Reservas mantêm ritmo e ampliam goleada
No intervalo, Carlo Ancelotti promoveu dez mudanças na equipe. Apenas Léo Pereira permaneceu em campo.
As alterações não diminuíram a intensidade da Seleção. Logo aos dois minutos da etapa final, Lucas Paquetá levou perigo em finalização por cobertura.
Em seguida, Igor Thiago pressionou a saída de bola do goleiro Orlando Mosquera e recuperou a posse. Rayan aproveitou a oportunidade e marcou o terceiro gol brasileiro.
Aos 14 minutos, Douglas Santos participou de boa troca de passes no ataque. Na sequência, Lucas Paquetá recebeu na entrada da área e bateu de canhota para ampliar.
Pouco depois, Igor Thiago sofreu pênalti após ser derrubado pelo goleiro panamenho. O próprio atacante cobrou e converteu, anotando o quinto gol da Seleção.
Danilo Santos fecha goleada no Maracanã
Mesmo com ampla vantagem, o Brasil continuou buscando o ataque.
Em mais uma boa jogada coletiva, Lucas Paquetá encontrou Danilo Santos com um passe preciso. O volante dominou, passou pela marcação e marcou o sexto gol brasileiro.
Nos minutos finais, Carlos Harvey acertou um belo chute e descontou para o Panamá, definindo o placar em 6 a 2.
Brasil segue para os Estados Unidos
Com a vitória, a Seleção encerra sua preparação em território nacional com confiança elevada para a disputa da Copa do Mundo de 2026.
Além da goleada, o amistoso serviu para Carlo Ancelotti observar diferentes opções no elenco. Agora, o foco está no último teste diante do Egito antes da estreia no Mundial e da busca pelo hexacampeonato.
(*) Com informações da CNN Brasil
