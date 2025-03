VÍDEO: Mãe de aluna agride diretora de creche com socos: ‘Ela vai me pagar’

Motivo da agressão seria porque a mãe queria tirar a filha da escola antes do horário

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher de 24 anos agredindo, com socos e puxões de cabelo, a diretora de 58 anos da Creche Municipal Madre Paulina, localizada no município de Juara, no estado de Mato Grosso.

A agressora seria mãe de uma aluna da creche e o motivo seria porque ela queria tirar a filha da escola antes do horário. O caso foi registrado pela Polícia Civil nesta terça-feira (11).

Em imagens gravadas por uma testemunha, a agressora é vista jogando a vítima no chão, puxando seus cabelos e socando seu rosto. Ela grita: “Ela vai me pagar”. Enquanto a diretora é agredida e ameaçada, a testemunha pede que alguém chame a polícia, e outra responde: “Eu já liguei”.

A Prefeitura de Juara, a Câmara de Vereadores e o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT) repudiaram a agressão e afirmaram que tomarão as medidas legais necessárias. A polícia segue investigando o caso.

*Com informações Metropoles

Leia mais

