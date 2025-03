VÍDEO: Casais trocam socos em briga dentro de academia no Pará

Uma briga envolvendo dois casais dentro de uma academia em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, viralizou nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (13). Vídeos gravados por frequentadores do local mostram dois homens trocando socos enquanto duas mulheres se agridem no chão.

Motivo da briga

De acordo com relatos, o desentendimento teve origem em questões familiares, incluindo alegações de maus-tratos contra uma criança. A Polícia Civil do Pará confirmou que o caso está sendo investigado pela delegacia de Canaã dos Carajás. Perícias foram solicitadas, e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações.

Posicionamento da academia

Em nota, a academia Fit Mania informou que rescindiu os contratos dos envolvidos devido à gravidade do ocorrido. “Esse tipo de comportamento vai contra os valores que promovemos diariamente, baseados no respeito mútuo e na boa convivência, além de não condizer com a conduta dos nossos alunos”, destacou o estabelecimento.

O caso gerou repercussão nas redes sociais, com muitos usuários criticando a violência e destacando a importância de resolver conflitos de forma pacífica. As autoridades seguem apurando os fatos para tomar as medidas cabíveis.

Leia mais:

Vídeo mostra briga entre homens em posto de combustíveis em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱