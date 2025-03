Águas de Manaus abre inscrições para o Programa Pioneiros 2025

Manaus (AM) – A empresa Águas de Manaus, concessionária do Serviço de Água e Saneamento em Manaus, acaba de abrir as inscrições para a 7ª edição do Programa Pioneiros, uma iniciativa que busca capacitar e inspirar jovens talentos da rede pública de ensino a desenvolverem soluções inovadoras para o saneamento básico em Manaus.

Se você é estudante do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, esta é a sua chance de fazer a diferença!

O que é o Programa Pioneiros?

O Programa Pioneiros é uma imersão completa no universo do saneamento básico, proporcionando aos participantes a oportunidade de:

Conhecer de perto: Todos os setores da Águas de Manaus e as diversas profissões da área.

Todos os setores da Águas de Manaus e as diversas profissões da área. Aprender na prática: Através de visitas guiadas às estações de tratamento de água e esgoto.

Desenvolver projetos inovadores: Que impactem positivamente suas comunidades.

Que impactem positivamente suas comunidades. Participar de cursos e oficinas: Na Academia Aegea e em atividades educativas sobre temas relevantes como redes sociais, informática e primeiro emprego.

Receber mentoria: De colaboradores voluntários da empresa, que auxiliarão na criação e elaboração dos projetos.

Por que participar do Programa Pioneiros?

Desenvolvimento pessoal e profissional: Aprimore suas habilidades e conhecimentos, preparando-se para o futuro.

Aprimore suas habilidades e conhecimentos, preparando-se para o futuro. Impacto social: Contribua para a melhoria da qualidade de vida em sua comunidade.

Networking: Conecte-se com profissionais da área e outros jovens talentosos.

Conecte-se com profissionais da área e outros jovens talentosos. Reconhecimento: Os melhores projetos serão premiados e o vencedor da etapa local concorrerá à etapa nacional.

Oportunidade de carreira: Abra portas para futuras oportunidades na Águas de Manaus, como aconteceu com o ex-participante Luis Eduardo Castro.

Inscrições:

As inscrições são gratuitas até o dia 26 de março.

Acesse o formulário de inscrição através do link: https://forms.office.com/r/CQvMTzJa9u



O resultado da seleção será divulgado no dia 4 de abril no site e nas redes sociais da Águas de Manaus.

Quem pode participar?

Estudantes da rede pública de ensino de Manaus.

Cursando do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.

