Sobe para 39 o número de mortos nos EUA após tornados

Pelo menos 39 pessoas morreram após uma série de tornados destruir centenas de moradias nos Estados Unidos. De acordo com informações de meteorologistas, foram cerca de 85 fenômenos registrados em três dias em sete estados, o pior deles teve vento de 306 km/h.

Para esta segunda-feira (17), o Serviço Nacional de Meteorologia alerta sobre ventos perigosos da Flórida até Nova Jersey, e chuvas fortes são prováveis ​​em Nova York e Nova Inglaterra. Os especialistas também afirmam que o sistema de tempestades deve deixar o país em breve, mas o clima estará propício para incêndios florestais, que devem se espalhar até terça-feira (18).

Alerta

Alertas de bandeira vermelha se espalham para mais de 20 milhões de pessoas, do Novo México ao Missouri, com rajadas de vento com mais de 96 km/h e ar muito seco. Além disso, um alerta de tornado estava em vigor até o início desta segunda-feira para uma grande parte dos estados da Carolina do Norte e Virgínia, com possibilidade de granizo do tamanho de bolas de pingue-pongue.

O Serviço Nacional de Meteorologia informou que dois tornados de intensidade EF4 atingiram o Arkansas na última sexta-feira (14). Foi a primeira vez em mais de 25 anos que o estado sofreu vários tornados EF4 em um único dia. O estado recebeu o pior tornado da série, que ocorreu em Diaz.

O presidente Donald Trump declarou que a Casa Branca está monitorando as tempestades e irá ajudar autoridades estaduais e locais na recuperação. Tropas da Guarda Nacional foram enviadas para Arkansas, onde autoridades confirmaram três mortes. “Por favor, juntem-se a Melania e a mim em oração por todos os afetados por essas terríveis tempestades!”, Trump publicou em sua rede social no último domingo (16).

(*) Com informações do SBT News

