Programa Manaus+Agro leva apoio a produtores rurais

MANAUS (AM) – O Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus realizaram, nesta sexta-feira (29/04), ações voltadas para reforçar o desenvolvimento do setor primário na comunidade do ramal do Areal, no Km 41 da rodovia AM-010 (Manaus-Itacoatiara).

“A zona rural de Manaus produz bastante e tem um mercado consumidor gigantesco. Essa região por muitos anos ficou esquecida, e o Governo do Estado, por meio do programa Agro Amazonas, e a Prefeitura de Manaus, por meio do programa Manaus+Agro, que dividiu a zona rural em nove polos, tem dado um resultado extraordinário. Nessa parceria quem ganha é o produtor rural”, comentou Petrucio Magalhães Júnior, secretário titular da Sepror.

Ações do Sistema Sepror

Na ação conjunta, foram entregues 55 mil alevinos de tambaqui, além de capacitações realizadas por técnicos da Sepror, dentre as quais se incluem orientações técnicas em Boas Práticas Avícolas, em Licença Ambiental, e sobre o Pro-Mecanização e Pró-Calcário.

O Idam entregou mais de 30 Cartões do Produtor Rural (CPR), 60 kits da agricultura familiar e 150 mudas de laranja e limão.

Peixe no Prato

Com a ação Peixe no Prato Solidário, a ADS entregou 1 tonelada de pescado a moradores da região.

O piscicultor Marcel Cruz, do ramal Santo Izadoro, no Km 47, foi um dos beneficiados com os alevinos. “Essa parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus veio só somar conosco. Eles têm dado muito apoio através dos gestores atuais. Todos eles são pessoas que se identificam imensamente com o setor rural”, comentou.

Parceria

A Prefeitura de Manaus entregou 15 toneladas de ração para avicultores e piscicultores, principais cadeias produtivas do município. Cerca de 100 produtores cadastrados foram beneficiados.

O titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa, destacou que essa é a segunda edição do Manaus + Agro.

“Esse aqui é o Polo 3, onde estamos desenvolvendo a produção rural, em parceria com o Governo do Amazonas. O Sistema Sepror tem sido um grande parceiro nessa caminhada, e nós agradecemos o envolvimento da Semacc”, comentou.

A iniciativa ocorre por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e suas vinculadas, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Agência de Defesa Agropecuária (Adaf) e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), em parceria com a Prefeitura, por meio do programa Manaus + Agro.

*Com informações da assessoria

