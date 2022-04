Técnicos do Sistema Sepror coordenam cursos para produtores rurais em Tefé

Tefé (AM) – O Governo do Amazonas promove, de sexta-feira (29) a domingo (1º), cursos voltados para os produtores rurais de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). As capacitações serão realizadas por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), durante a 1ª Feira da Castanha, promovida pela prefeitura municipal.

Em modalidade presencial, sob coordenação do Departamento Pedagógico da Sepror, serão seis cursos de capacitação, totalizando 9 horas/aula. Os cursos iniciarão às 9h da sexta-feira (29), no Centro de Capacitação do Servidor Público.

A previsão é qualificar mais de 100 agricultores, desenvolvendo atividades como palestras sobre empreendedorismo, beneficiamento da castanha, boas práticas e manipulação da castanha, sanidade na piscicultura, boas práticas na produção de hortaliças, preços e custos no agronegócio, entre outros.

Uma das palestrantes do evento, Ellen Holanda, assessora técnica da Sepror, destacou a importância de o produtor, após abrir um negócio e se deparar com riscos e situações imprevistas, colocar em prática o que aprendeu na capacitação, e assim gerir novos negócios.

“O empreendedor rural pode se deparar com custos do processo produtivo, daí a necessidade de obter os conhecimentos necessários para lidar com alguns obstáculos, como pragas no campo, elaboração de projetos, que serão minimizados com o plano de negócio voltado para o fundamento do agronegócio. Então, estaremos orientando o produtor rural a não se limitar ali naquela economia de subsistência, mas ter iniciativa para que consiga fazer de forma mais segura os seus negócios”, disse a assessora.

Evento

A I Feira da Castanha faz parte da programação da XIX Festa da Castanha, que é um evento com o objetivo de disseminar as questões do empreendedorismo, beneficiamento da castanha, agronegócio, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, buscando envolver toda a comunidade local.

