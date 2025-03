Messi tem lesão e desfalca a Argentina contra Brasil e Uruguai

Lionel Messi não enfrentará Brasil e Uruguai nas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 da Argentina sofreu uma lesão no adutor esquerdo durante a vitória do Inter Miami sobre o Atlanta United, por 2 a 1, na MLS, no último domingo (16).

Lesão de Messi

De acordo com a ESPN Argentina, Messi sentiu dores ao tentar uma finalização no segundo tempo da partida. Apesar de permanecer em campo até o apito final, ele relatou fortes dores na coxa após o jogo. Uma ressonância magnética apontou uma pequena lesão no adutor esquerdo, impossibilitando sua participação nos próximos compromissos da seleção.

Argentina confirma convocados sem Messi

Minutos depois da divulgação da lesão, a seleção argentina confirmou a lista de convocados sem Messi. Para o ataque, o técnico Lionel Scaloni terá à disposição: Ángel Correa; Nico Paz; Julián Álvarez; Lautaro Martínez; e Santiago Castro.

Próximos jogos da Argentina

A Argentina entra em campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nas seguintes datas:

📅 Uruguai x Argentina

Sexta-feira (21), às 19h30 (de Manaus)

Estádio Centenário, Montevidéu

📅 Argentina x Brasil

Terça-feira (25), às 20h (de Manaus)

Estádio Monumental de Núñez, Buenos Aires

(*) Com informações da ESPN

Leia mais:

Endrick é convocado para Eliminatórias após corte de Neymar por lesão

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱