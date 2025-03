Projeto ‘Original das Ruas’ promove cultura hip-hop na Zona Leste de Manaus

O projeto “Original das Ruas” vai levar a cultura hip-hop para a Zona Leste de Manaus no próximo domingo (30). Contemplado pelo edital Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) e apoiado pela Prefeitura de Manaus, o evento acontece no Parque Amazonino Mendes, na Alameda Alphaville, Novo Aleixo, a partir das 14h. A programação gratuita inclui dança, graffiti, discotecagem de DJs e rodas de conversa sobre o movimento hip-hop.

Hip-hop como espaço de expressão e resistência

O “Original das Ruas” tem o objetivo de fortalecer e incentivar a cultura hip-hop na região. O evento destaca os cinco elementos do hip-hop: MC, DJ, graffiti, dança e conhecimento. Além disso, busca promover a participação de jovens, crianças e mulheres, criando um espaço de expressão e empoderamento por meio da arte.

O presidente do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), Tony Medeiros, reforçou a importância do projeto.

“A determinação do prefeito David Almeida é levar a cultura a todos os cantos da cidade, com especial atenção às áreas periféricas. O projeto ‘Original das Ruas’ reflete esse compromisso, criando um espaço de encontro e expressão artística para jovens da comunidade”.

Iniciativa fortalece o hip-hop manauara

O idealizador do projeto, Keven Gabriel Maia, celebrou a iniciativa e destacou a importância do apoio cultural.

“É uma experiência incrível participar do edital pela primeira vez e poder realizar um grande evento, valorizando a verdadeira raiz do hip-hop manauara. Espero que o ‘Original das Ruas’ seja um marco e que possamos expandir essa iniciativa no futuro”.

Atividades do evento

A programação do “Original das Ruas” contará com diversas atividades, incluindo: Competições de dança – breaking battle, reunindo dançarinos locais; pocket show e discotecagem – DJs convidados animam o evento; graffiti ao vivo – artista transforma o espaço urbano em arte; e roda de conversa – debates sobre a história do hip-hop em Manaus.

A programação completa está disponível no Instagram do projeto (@ddtankers).

Leia mais:

Casa Miga oferece oficinas gratuitas para a comunidade LGBTIA+ em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱