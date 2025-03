Casa Miga oferece oficinas gratuitas para a comunidade LGBTIA+ em Manaus

A Casa Miga de Acolhimento LGBTIA+, primeira casa de acolhimento para pessoas LGBTIA+ no Norte do Brasil, inicia em março uma série de oficinas gratuitas para promover capacitação e inclusão social. Os cursos abordam temas como letramento digital, educação financeira, upcycling, customização de roupas e metodologia SCRUM, incentivando o desenvolvimento de habilidades e a autonomia da comunidade atendida.

Oficinas e cronograma

As atividades acontecem na sede da Casa Miga, na Rua Silva Ramos, 839, Centro de Manaus. Profissionais especializados e voluntários conduzirão os cursos. Confira o cronograma:

Letramento digital – Com Bruna Assipal, todas as quintas-feiras, das 9h às 12h, de 13 de março a 15 de maio.

– Com Bruna Assipal, todas as quintas-feiras, das 9h às 12h, de 13 de março a 15 de maio. Metodologia SCRUM – Com João e Thatianne, de 13 de março a 15 de maio, às quintas-feiras, das 18h às 20h.

– Com João e Thatianne, de 13 de março a 15 de maio, às quintas-feiras, das 18h às 20h. Upcycling – Com Wendy Lady, todas as quartas-feiras, de 12 de março a 28 de maio, das 18h às 20h.

– Com Wendy Lady, todas as quartas-feiras, de 12 de março a 28 de maio, das 18h às 20h. Customização de roupas – Com Alie, aos sábados, das 9h às 12h, de 15 de março a 31 de maio.

– Com Alie, aos sábados, das 9h às 12h, de 15 de março a 31 de maio. Educação financeira – Com Joana Dias, nos dias 22 de março e 22 de abril, das 16h às 18h.

Inclusão e autonomia

“A proposta é oferecer um ambiente seguro e acolhedor para que os participantes adquiram conhecimentos essenciais para seu desenvolvimento profissional e pessoal. Os cursos são gratuitos e abertos a todas as pessoas LGBTIA+ interessadas”, afirma a Casa Miga.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na Casa Miga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A instituição atende pelo perfil @casamigalgbt no Instagram e pelo telefone (92) 99206-0485. A iniciativa conta com apoio do Serpro, Fundo Positivo, Instituto Regatão da Amazônia e Refarm Cria.

