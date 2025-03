Feirão Limpa Nome atende mais de 200 consumidores no primeiro dia de negociação

Ação visa possibilitar aos clientes a oportunidade de negociar dívidas de água e energia, com descontos vantajosos.

No primeiro dia do 4º Feirão Limpa Nome, realizado pelo Procon-AM em parceria com a Amazonas Energia e a Águas de Manaus, mais de 200 consumidores foram atendidos. O evento, que segue até sexta-feira (21), oferece descontos e condições facilitadas para renegociação de dívidas de água e energia.

Benefícios para os consumidores

Amazonas Energia : Descontos de até 90% em faturas de recuperação de consumo (TOI) e até 70% em faturas de consumo, além de parcelamento em até 20 vezes no cartão de crédito.

: Descontos de até 90% em faturas de recuperação de consumo (TOI) e até 70% em faturas de consumo, além de parcelamento em até 20 vezes no cartão de crédito. Águas de Manaus: Parcelamento em até 80x para dívidas novas e 48x para repactuações, com entrada mínima de 5%.

Casos de sucesso

Arilson de Oliveira : Reduziu uma dívida de R50milparaR50milparaR 16.951,49, com parcelamento em 60 vezes.

: Reduziu uma dívida de R50milparaR50milparaR 16.951,49, com parcelamento em 60 vezes. Keise dos Santos : Negociou uma dívida de R36.865,00porR36.865,00porR 4.500.

: Negociou uma dívida de R36.865,00porR36.865,00porR 4.500. Neilza Miranda: Obteve 100% de desconto nos juros de uma dívida de R$ 15.500,00.

Como participar

Os interessados devem comparecer à sede do Procon-AM, na Avenida André Araújo, 1.500, Aleixo, com RG, CPF e contas de água ou energia. O atendimento ocorre das 8h às 17h.

Descontos Exclusivos

Durante o Feirão Limpa Nome, a distribuidora Amazonas Energia oferecerá vantagens especiais para seus consumidores, como:

– Parcelamento sem entrada para clientes de baixa renda.

– Parcelamento com entrada mínima de 5% para demais clientes residenciais.

– Descontos de até 90% em faturas de recuperação de consumo (TOI).

– Descontos de até 70% em faturas de consumo, considerando o tempo de inadimplência.

– Parcelamento em até 20 vezes no cartão de crédito, com juros da máquina, entre outras condições.

Para os clientes da concessionária Águas de Manaus, as condições de parcelamento serão as seguintes:

– Parcelamento de dívidas: entrada mínima de 5% e parcelamento em até 80x.

– Reparcelamento de dívidas: entrada mínima de 15% e parcelamento em até 48x.

– A entrada pode ser paga em até 5 dias corridos após a data da renegociação.

Condições para pagamentos à vista

Dívidas de 30 a 100 dias – até 5% de desconto;

Dívidas de 101 a 180 dias – até 15% de desconto;

Dívidas de 181 a 365 dias – até 20% de desconto;

Dívidas de 1 ano e 1 dia até 2 anos – até 25% de desconto;

Dívidas de 2 anos e 1 dia até 3 anos – até 30% de desconto;

Dívidas de 3 anos ou mais – até 50% de desconto.

Para renegociação de débitos de terceiros com Águas de Manaus o parcelamento só será permitido mediante procuração autenticada em cartório.

Leia mais:

Águas de Manaus oferece condições especiais de negociação durante ‘Feirão Limpa Nome’

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱