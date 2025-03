Cinema de Arte de Rua exibe curtas de Diogo Ferreira no Largo de São Sebastião

Seis obras do cineasta amazonense serão exibidas em evento gratuito

O Cinema de Arte de Rua apresenta uma seleção especial de curtas-metragens do cineasta Diogo Ferreira nesta terça-feira (18), às 18h30, no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus.

O evento, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, busca ampliar o acesso ao cinema independente e valorizar a produção audiovisual regional.

Seis curtas de Diogo Ferreira

O cineasta amazonense exibirá seis curtas-metragens produzidos entre 2013 e 2019:

🎬 “Cartas”, “O Noivo”, “Táxi” e “Roteiro em Branco” (2013)

(2013) 🎬 “O Homem que Roubou o Próprio Livro” (2014)

(2014) 🎬 “Silêncio” (2019)

“São filmes que podem gerar identificação e provocar reflexões”, afirma Ferreira. “O público pode ser tocado onde não há mais defesa e refletir sobre situações que acontecem, porque a vida imita a arte”, acrescenta.

Trajetória do cineasta e desafios na produção

Com mais de dez anos de experiência, Diogo Ferreira afirma viver um momento de maturidade cinematográfica, aprimorando roteiros, locações e escolhas de produção.

“Com o tempo, começamos a fazer as coisas com mais calma, trabalhamos melhor o roteiro e escolhemos locações ideais. O principal desafio é ter uma equipe afinada, principalmente o tripé diretor, diretor de fotografia e diretor de arte”, explica Ferreira.

Novo projeto tem estreia prevista para maio

Atualmente, o cineasta finaliza “Ceifa”, filme contemplado no edital da Lei Paulo Gustavo. A obra aborda o encontro do homem com a morte e tem lançamento previsto para maio de 2025.

