Castração Gratuita em Manaus: Guia Completo para agendamento

Manaus (AM) – A castração de animais é uma medida fundamental para o controle populacional, prevenção de doenças e promoção do bem-estar animal. Em Manaus, diversos serviços oferecem castração gratuita para cães e gatos. Este guia completo apresenta informações sobre como agendar a castração do seu pet e contribuir para uma cidade com menos animais abandonados.

Onde Agendar a Castração Gratuita em Manaus

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ): O CCZ de Manaus oferece castração gratuita para cães e gatos.

O agendamento é realizado online, através do site oficial do CCZ: https://ccz.manaus.am.gov.br/.

É necessário realizar um cadastro prévio do tutor e do animal no mesmo site.

O CCZ também disponibiliza um número de WhatsApp para dúvidas e orientações: (92) 98842-8359.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMA): A SEMA disponibiliza o “Disque-Castração” via WhatsApp: (92) 98602-4456.

O agendamento é realizado por mensagem de texto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para o agendamento, necessário levar fotos e dados do animal, RG e CPF do tutor, e comprovante de residência.

Projetos e ONGs: Diversas ONGs e projetos em Manaus realizam ações de castração a preços populares ou gratuitas.

Acompanhe as redes sociais e sites de ONGs como a SPAAM e outras para informações sobre mutirões e agendamentos.

Por que Castrar seu Animal?

Evita o nascimento de filhotes indesejados e o aumento do número de animais abandonados. Saúde: Previne doenças como câncer de mama e próstata, infecções uterinas e outras complicações.

Reduz comportamentos indesejados como agressividade, marcação de território e fugas. Bem-estar: Proporciona uma vida mais longa e saudável para o seu pet.

Dicas Importantes

Mantenha a carteira de vacinação do seu pet em dia.

Siga as orientações do veterinário para o pré e pós-operatório.

Divulgue a importância da castração para seus amigos e familiares.

Ao seguir este guia, você estará contribuindo para uma Manaus com mais animais saudáveis e menos abandono.

