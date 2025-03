Contêiner tomba e afeta trânsito na Bola do Coroado, em Manaus

Uma carreta tombou no Complexo Viário Gilberto Mestrinho, conhecido como Bola do Coroado, na manhã desta terça-feira (18). O contêiner da carreta caiu na Avenida Efigênio Salles, próximo a um supermercado, após o veículo fazer uma curva.

Apesar do incidente, o trânsito na região seguiu fluido, de acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

A equipe do IMMU foi acionada e aguardava o guincho para remover o veículo.

Colisão entre ambulância e micro-ônibus

Em outro acidente ocorrido mais cedo, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) colidiu com a traseira de um micro-ônibus na Avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas relataram que o acidente causou congestionamento na área, e motoristas registraram a colisão nas redes sociais. Até o momento, não há informações sobre a remoção dos veículos ou vítimas.

