Filho de Bárbara Evans é picado por escorpião; saiba os riscos

A modelo Bárbara Evans publicou em suas redes sociais que viveu um susto após seu filho, de apenas um ano, ser picado por um escorpião, no último fim de semana. O garoto estava brincando em casa quando a influenciadora percebeu que o animal estava grudado na mão dele.

O bebê foi levado de ambulância para o hospital, onde foi monitorado durante seis horas pela equipe médica, segundo Bárbara. Mesmo com a picada, o veneno do escorpião não entrou na corrente sanguínea da criança, o que evitou complicações. Após o susto, a influenciadora tranquilizou os seguidores e informou que o filho estava bem e em casa.

O que fazer ao ser picado por um escorpião?

O Ministério da Saúde informa sobre os primeiros-socorros caso ocorra um incidente com o animal. Limpar o local da picada com água e sabão, fazer uma compressa de água morna para aliviar a dor e encaminhar imediatamente a vítima para um ponto de atendimento médico.

Como agir ao encontrar um escorpião?

Para evitar possíveis incidentes, o Instituto Butantan dá dicas do que fazer e não fazer ao encontrar o animal venenoso. Veja:

Não capturar o escorpião com as mãos, mesmo se estiver usando luvas comuns;

Não utilizar inseticida ou produto químico para eliminar o animal;

Entrar em contato com a prefeitura da cidade e comunicar o aparecimento;

Manter distância do escorpião;

Não chacoalhar a superfície em que o animal se encontra.

Quais são os riscos?

De acordo com o Ministério da Saúde, quando a pessoa é picada por escorpião a dor é imediata em quase todos os casos. Sensação de formigamento, vermelhidão e suor no local são os principais sintomas. Crianças são mais vulneráveis ao veneno e podem apresentar quadros mais complicados, como tremores e hipertensão.

As autoridades lembram que todos os escorpiões são venenosos e que os riscos aumentam de acordo com a quantidade de veneno injetado e da nocividade de cada espécie em relação ao corpo humano. O soro antiescorpiônico, usado em casos graves, é disponibilizado apenas nos hospitais de referência do Sistema Único de Saúde (SUS).

(*) Com informações do SBT News

