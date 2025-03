Filha mata pai a facadas após cobrança de dívida 

Uma jovem de 22 anos foi presa na noite de segunda-feira (17) em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, após esfaquear e matar o próprio pai. Segundo relatos de testemunhas à Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma discussão envolvendo uma dívida.

Policiais que faziam patrulhamento na região foram acionados por moradores, que denunciaram uma briga dentro de um imóvel. Ao chegarem ao local, encontraram o homem ferido no chão, ainda com sinais vitais. Ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a polícia, o desentendimento teria escalado até que a jovem pegou uma faca e desferiu um golpe no tórax do pai, causando sua morte. “A discussão que culminou no crime teria iniciado por conta de uma dívida. Durante o desentendimento, a autora, munida de uma faca, desferiu um golpe contra seu pai na região torácica, que foi fatal. Ela recebeu voz de prisão em flagrante, sendo necessário o uso de algemas devido ao seu estado de agressividade”, informou a polícia.

Ao ser interrogada, a jovem alegou que não tinha a intenção de matar o pai, apenas feri-lo, pois ele estava cobrando uma dívida. Além disso, afirmou que o crime foi motivado por abusos sexuais que vinha sofrendo desde os nove anos de idade. “Esse último fato não é de conhecimento policial, mas será apurado”, disse o delegado Alex Junior da Silva.

*Com informações SBT News

