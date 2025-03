Capital amazonense tem mais de 1 milhão de inadimplentes

O mais recente Mapa da Inadimplência da Serasa revela que a população de Manaus carrega o peso de um dos indicadores econômicos mais indesejados do país: o valor médio das dívidas dos consumidores da capital amazonense chega a R$ 5.499,80, o equivalente a quase 4 salários-mínimos.

Manaus tem mais de 1 milhão de CPFs negativados e o comprometimento do orçamento da sua população é 11% maior do que o valor médio da dívida do estado de Amazonas (R$ 4.952,55) e 2% a menos do que a média nacional, que é de R$ 5.617.

A dificuldade em organizar o orçamento nos dois primeiros meses do ano e a falta de diálogo sobre finanças dentro de casa são motivos que levam os consumidores a contrair dívidas e em valores tão altos.

“Os meses de janeiro e fevereiro trazem gastos fixos que pesam de forma extra no orçamento, como IPVA, IPTU, matrícula escolar e outras despesas”, explica Roberta Veras Antonio, educadora financeira e influenciadora da Serasa Influencer Community — comunidade de criadores de conteúdo de finanças.

Para Roberta, a educação financeira é fundamental para promover o consumo consciente.

“Não se trata de deixar de consumir, mas de planejar e priorizar os sonhos com organização. Além disso, incluir no currículo escolar temas como orçamento, juros e investimentos ajudaria a formar adultos mais conscientes financeiramente”, destaca.

No dia 19 de março, a educadora financeira Roberta Veras Antonio (@robertaverasantonio), integrante da comunidade de criadores de conteúdo de finanças, estará em Manaus (AM) para atender a imprensa e apresentar dados exclusivos sobre o endividamento da população local e regional.

Educadora e terapeuta financeira, Roberta Veras Antônio é especialista em ajudar pessoas e empresas a conquistarem uma relação mais saudável com o dinheiro. Com ampla experiência como treinadora comportamental de alto impacto, ela alia conhecimentos em finanças e comportamento humano para transformar hábitos financeiros e impulsionar o desenvolvimento pessoal e profissional.

Feirão Serasa Limpa Nome

Até 26 de março, os manauaras podem negociar suas dívidas com até 99% de desconto no Feirão Limpa Nome da Serasa. Na cidade, são mais de 9 milhões de ofertas disponíveis com as 1.456 empresas participantes, entre os diversos segmentos. Consumidores interessados podem consultar as ofertas do Feirão Limpa Nome a partir dos canais oficiais da Serasa.

