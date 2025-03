Saiba detalhes sobre a reaproximação de Neymar e Biancardi

O jogador Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi parece terem se acertado após as polêmicas envolvendo uma suposta nova traição do atleta. O craque do Santos teria participado de uma festa íntima cheia de mulheres e até mesmo transado com duas garotas de programa na semana passada. O casal, porém, passou uma borracha em tudo e apareceu juntinho em novas fotos românticas nas redes.

Os bastidores da reconciliação entre Neymar e Bruna Biancardi, porém, vieram à tona nesta quarta-feira (19).

Longa discussão

Imagens publicadas pelo casal nas redes mostram que os pombinhos estão juntos na mansão do craque em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, ao lado da herdeira, Mavie. No entanto, a reaproximação só aconteceu depois de uma longa discussão.

De acordo com o jornal Extra, após toda a polêmica envolvendo a tal festa, Bruna Biancardi se refugiou em sua casa, em São Paulo, enquanto Neymar permaneceu em Santos. Na segunda-feira (17), no entanto, os dois se reencontraram. O jogador foi de helicóptero ao encontro da namorada e da filha.

Na ocasião, o jogador do Santos e a influenciadora, que está grávida de sua segunda filha do atleta, tiveram uma longa conversa. O casal teria se acertado, tanto que, logo em seguida, Bruna Biancardi foi com ele e Mavie passar a noite em Santos, onde moram agora. Já na terça-feira (18), todos se dirigiram para a mansão do jogador em Mangaratiba, onde Neymar vai passar a semana se recuperando de mais uma lesão. Parece que o amor venceu, não é?

Tudo em paz

Nas últimas horas, Neymar Júnior fez questão de mostrar nas redes sociais que está tudo em paz com Bruna Biancardi.

O jogador posou ao lado da namorada e de Mavie, de 1 ano.

Em uma das imagens, o casal aparece dando um selinho e, na outra, o atleta dá água de coco para a herdeira, que está apenas de fralda e sapato.

Na publicação, ele marcou a amada e colocou um emoji de coração.

Bruna Biancardi também não fez mistério da reaproximação do casal após a polêmica e apareceu curtindo a casa de praia do amado em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, na terça-feira (18).

Nos stories do Instagram, a influenciadora publicou uma foto do lago da casa e mostrou que estava aproveitando o dia de sol.

Clima de velório

A situação atual é bem diferente da enfrentada na semana passada, quando Bruna Biancardi teria recebido vídeos que mostrariam Neymar na festa organizada pelos “parças” no interior paulista. A reunião de amigos teria ocorrido alguns dias depois da semifinal do Campeonato Paulista, quando o Corinthians eliminou o Santos. Neymar não participou da partida por conta de uma lesão.

Ao receber as imagens da tal festinha na última quinta-feira (13), o clima teria azedado mais uma vez entre Bruna Biancardi e o jogador. Informações de bastidores apontam que o clima na casa dos famosos era de velório. Neymar Pai, que também esteve presente na farra, tentou acalmar o casal e disse que o filho não fez nada de errado.

(*) Com informações do Metrópoles

