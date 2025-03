Pink Floyd: Show histórico chega ao Cine Araújo em Manaus

Manaus (AM) – O icônico show “Pink Floyd at Pompeii: A MCMLXXII” retorna às telonas do Cine Araújo em Manaus, nos dias 24 e 27 de abril, em uma versão restaurada e remasterizada em 4K.

Os ingressos para essa reexibição especial já estão disponíveis na pré-venda.

Um espetáculo atemporal em alta definição

Lançado originalmente em 1972, “Pink Floyd at Pompeii” capturou a lendária performance da banda no anfiteatro romano de Pompeia, em um cenário histórico e mágico.

O público terá a chance de vivenciar esse momento marcante da história do rock em uma qualidade de imagem e som impecável, graças à restauração e remasterização em 4K a partir das filmagens originais em 35mm.

Clássicos Inesquecíveis e Cenas Raras

Prepare-se para se emocionar com performances memoráveis de clássicos como “Echoes”, “A Saucerful of Secrets” e “One of These Days”.

Além disso, a produção inclui cenas raras dos bastidores, mostrando a banda trabalhando em “The Dark Side of the Moon” nos lendários Abbey Road Studios.

Informações Essenciais:

O que: Pink Floyd at Pompeii: A MCMLXXII

Pink Floyd at Pompeii: A MCMLXXII Onde: Cine Araújo (Shopping Manaus Via Norte)

Cine Araújo (Shopping Manaus Via Norte) Quando: 24 e 27 de abril

24 e 27 de abril Ingressos: Pré-venda disponível no site do Cine Araújo e nas bilheterias

Pré-venda disponível no site do Cine Araújo e nas bilheterias Promoção: Promo Cine com ingressos a partir de R$ 12 (meia-entrada), válida de segunda a sexta-feira. Consulte o site do Cine Araújo para mais detalhes.

Cine Araújo

Com uma história de quase um século, a Cinematográfica Araújo é uma empresa familiar que se dedica a levar a magia do cinema para diversas cidades do Brasil.

A rede conta com cinemas modernos e confortáveis, incluindo salas Premium, Max Screen, Multiplex Stadium e VIP, além de tecnologia de projeção a laser.

