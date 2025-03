Agendamento de castração em Manaus abre nesta sexta; confira o passo a passo

Não é necessário levar o animal no dia do agendamento, alerta o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)

A Prefeitura de Manaus disponibilizará, nesta sexta-feira (21), a partir das 8h, o agendamento para castração de cães e gatos. A marcação do procedimento acontecerá na unidade móvel do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizada na feira municipal Padre Rogério Ruvolleto, na rua Samambaia, 97, bairro Santa Etelvina, na Zona Norte da capital.

A gestão do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) informa que cada cidadão terá direito a duas senhas para castração, conforme a disponibilidade de vagas.

“É importante esclarecer que não é necessário levar o animal no dia do agendamento. Outro ponto que deve ser salientado é que o animal precisa ter idade acima de cinco meses para fazer o procedimento”, assinala a gerente interina do CCZ, médica veterinária Eliane Souza.

Procedimento

Para fazer o agendamento o tutor precisa levar CPF, RG e comprovante de residência (originais e cópias). Os procedimentos cirúrgicos serão realizados entre os dias 24 e 28 de março, na mesma Unidade Móvel onde será realizado o agendamento.

A castração faz parte das ações executadas pela Semsa no combate à esporotricose, doença que afeta animais e seres humanos. A medida permite o controle reprodutivo do principal transmissor do fungo causador da enfermidade, os felinos.

Os tutores podem esclarecer dúvidas e receber orientações sobre o procedimento cirúrgico pelo número (92) 98842-8359.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais

Semsa orienta tutores a evitar faltas em castrações agendadas pelo CCZ, em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱