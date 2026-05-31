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Fortes chuvas elevam risco de deslizamentos, desabamentos e outros incidentes em municípios do Amazonas, incluindo Manaus

Publicado em 31 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A Defesa Civil do Amazonas emitiu um alerta crítico para nove municípios que registraram fortes chuvas nos últimos dias. Segundo o órgão, o grande volume de precipitações aumentou o risco de deslizamentos de terra, desabamentos de estruturas e outros incidentes relacionados ao encharcamento do solo.

O aviso contempla os municípios de Manaus, Iranduba, Manaquiri, Manacapuru, Itacoatiara, Maués, Beruri, Careiro e Careiro da Várzea.

Chuvas intensas deixam solo instável

De acordo com a Defesa Civil, o acúmulo de água registrado nas últimas horas deixou o terreno mais vulnerável a movimentações de massa, especialmente em áreas de barrancos, encostas e regiões com ocupação irregular.

Além disso, comunidades que possuem construções em locais considerados de risco exigem atenção redobrada. Nesses pontos, a possibilidade de deslizamentos e desabamentos aumenta significativamente durante períodos de chuva intensa.

Por isso, as autoridades recomendam que os moradores acompanhem as condições do terreno e observem possíveis alterações nas estruturas das residências.

Sinais podem indicar risco iminente

A Defesa Civil orienta a população a ficar atenta a indícios que podem anteceder acidentes.

Entre os principais sinais de alerta estão:

Rachaduras em paredes, pisos e muros;

Estalos em pilares, vigas e estruturas;

Inclinação de árvores e postes;

Movimentação de terra próxima a residências;

Afundamento ou deformação do solo.

Segundo o órgão, identificar esses sinais com antecedência pode evitar tragédias e permitir a adoção de medidas preventivas para proteger vidas e patrimônios.

Moradores devem sair do imóvel em caso de perigo

Caso percebam qualquer sinal de instabilidade, os moradores devem deixar o imóvel imediatamente e buscar abrigo em local seguro.

Além disso, a Defesa Civil reforça que toda situação de risco deve ser comunicada às autoridades competentes para avaliação técnica e adoção das medidas necessárias.

Em situações de emergência, a população pode acionar:

Defesa Civil: 199

199 Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas: 193

Monitoramento segue nos municípios em alerta

Enquanto o alerta permanece em vigor, equipes da Defesa Civil continuam monitorando as condições climáticas e acompanhando áreas classificadas como de maior vulnerabilidade nos municípios afetados.

Dessa forma, o órgão busca identificar riscos com antecedência e reduzir os impactos provocados pelas fortes chuvas que atingem diversas regiões do Amazonas.

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