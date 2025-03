Famílias afetadas pela forte chuva em Manaus recebem assistência

A Prefeitura de Manaus intensificou as ações emergenciais para atender as famílias afetadas pelas fortes chuvas no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da cidade. Ao todo, 33 famílias, totalizando 105 pessoas, foram cadastradas e inseridas no Auxílio-Aluguel, além de receberem benefícios eventuais.

Dessas famílias, quatro perderam suas casas em desabamentos totais e outras 29 residem em áreas de risco iminente de desabamento. Como medida emergencial, a prefeitura está garantindo moradia segura para essas pessoas até a conclusão das obras dos programas habitacionais. Como solução definitiva, todas serão incluídas nos programas “Manaus Minha Terra” e “Minha Casa, Minha Vida”, assegurando moradia digna e permanente.

Assistência

Além disso, o Fundo Manaus Solidária (FMS) está disponibilizando apoio com móveis, eletrodomésticos, kits de higiene, colchões e lençóis para que essas famílias possam recomeçar suas vidas com dignidade. A presidente do FMS, Viviane Lira, esteve no local e destacou a atuação imediata da prefeitura para garantir assistência às famílias.

“Hoje eu estive no Fazendinha 2, no bairro Cidade de Deus, onde aconteceu esse desastre devido às fortes chuvas, juntamente com o nosso secretário de habitação, Jesus Alves, e demais colaboradores da prefeitura. Nós fomos analisar as necessidades e já trazendo soluções de imediato para atender o mais rápido possível. O Fundo Manaus Solidária está fornecendo fomento, ajuda com eletrodomésticos, kits de higiene, lençóis, colchões, tudo que é necessário nesse momento”, afirmou Viviane.

O secretário da Semhaf, Jesus Alves, destacou a importância do diálogo com as famílias e do respaldo legal para as ações da prefeitura.

“A gente não pode simplesmente chegar numa casa e retirar a família sem um instrumento legal. Nosso objetivo é conscientizar essas pessoas de que não é seguro permanecer em determinadas áreas. Vamos firmar acordos que garantam segurança jurídica e a concretização das medidas que estamos adotando. Quero assegurar que todas as ações que estamos propondo são sérias e serão cumpridas”, ressaltou o secretário.

O prefeito de Manaus, David Almeida, reforçou o compromisso da gestão em dar respostas rápidas e eficazes à população atingida, durante coletiva de balanço e apresentação de estratégias de atendimento às famílias atingidas por deslizamento na comunidade Fazendinha e demais localidades, definidas durante reunião do comitê de crise.

“Nosso objetivo é cuidar das pessoas e oferecer soluções reais para que possam recomeçar suas vidas com dignidade. Estamos agindo de forma rápida para dar assistência emergencial às famílias afetadas e, ao mesmo tempo, trabalhando para garantir soluções definitivas de moradia segura para elas”, afirmou o prefeito.

O comitê de crise da Prefeitura de Manaus segue mobilizado para prestar assistência às famílias afetadas pelas chuvas e reforça o compromisso de promover moradia digna e segura à população.

(*) Com informações da assessoria

