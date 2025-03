VÍDEO: Carregador de celular pega fogo e causa incêndio em voo

Tripulantes tentaram conter as chamas com garrafas de água

Um carregador portátil de celular pegou fogo em um voo comercial que tinha como destino Hong Kong, na China, nesta quinta-feira (20). O compartimento de bagagens de mão, dentro da cabine do avião, ficou em chamas e tripulantes tentaram conter o fogo com garrafas de água. Mesmo assim, o Airbus A320 foi forçado a fazer um pouso de emergência.

Imagens do incidente foram divulgadas nas redes sociais e mostram a presença de fumaça dentro do avião e danos no compartimento. O voo HX115 saiu de Hangzhou, localizada na China, com destino a Hong Kong. Mas, o incêndio obrigou a tripulação a desviar a rota e fazer um pouso de emergência em outra cidade chinesa, Fuzhou.

Hong Kong Airlines A320 forced to divert to Fuzhou Changle International Airport after a fire broke out in the cabin.



HX115 had taken off from Hangzhou Xiaoshan International Airport and was enroute to Hong Kong when the incident occurred.



“Hong Kong Airlines flight HX115,… pic.twitter.com/ChNpzFcIyJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 20, 2025

No vídeo é possível ver que funcionários da Hong Kong Airlines jogaram água de garrafas e moveram as bagagens no compartimento para conseguir acessar o objeto que causou susto nos passageiros e apagar o fogo. A aeronave transportava 160 passageiros e 8 tripulantes. Ninguém ficou ferido.

Em nota à imprensa internacional, a companhia aérea falou sobre o ocorrido. “O voo HX115 da Hong Kong Airlines de Hangzhou para Hong Kong foi desviado hoje e pousou com segurança no Aeroporto Internacional de Fuzhou Changle. Suspeita-se que isso tenha ocorrido devido a um incêndio na bagagem no compartimento superior”, informou o comunicado.

