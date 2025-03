Deputadas pedem a cassação de Plínio Valério após declaração sobre Marina

Nove deputadas federais apresentaram uma representação ao Conselho de Ética do Senado contra o senador Plínio Valério (PSDB-AM) em razão de uma declaração em que afirmou ter “vontade de enforcar” a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede). O pedido de cassação por quebra de decoro parlamentar foi protocolado nesta quinta-feira (20).

“O teor de sua fala ultrapassa os limites da imunidade parlamentar, uma vez que não possui qualquer relação com sua atuação como representante do estado do Amazonas, mas sim um evidente caráter de violência de gênero”, diz um trecho da representação, que também conta com o apoio de Túlio Gadelha (PE), único deputado do partido de Marina na Câmara.