Princípio de incêndio atinge loja de calçados no Centro de Manaus

Um princípio de incêndio atingiu uma loja de calçados na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus, na noite desta quinta-feira (20). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o estabelecimento estava fechado e não tinha nenhum funcionário no local.

O fogo teria começado em um poste de iluminação pública em frente à loja. Testemunhas relataram que um transformador pegou fogo, o que pode ter causado o princípio de incêndio. Um grupo de pessoas que passava pelo local conseguiu arrombar a porta da loja e apagar as chamas antes da chegada dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para verificar a situação e garantir que não houvesse riscos de reignição. Agentes da Guarda Municipal também compareceram para auxiliar no controle da situação e garantir a segurança no local.

As causas do incêndio serão investigadas.

