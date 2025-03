Após receber multa milionária, Águas de Manaus diz que vai reduzir buracos na cidade

As multas somam R$ 2,7 milhões por conta da má qualidade do asfalto durante obras.

Após receber R$ 2,7 milhões em multas e 20 notificações da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), a empresa Águas de Manaus apresentou, nesta quinta-feira (20), um plano de recuperação das vias afetadas pelas obras de esgotamento sanitário. A empresa se comprometeu a reduzir os buracos na cidade e melhorar a qualidade dos serviços.

O vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, destacou a importância da parceria para garantir o bem-estar da população e a infraestrutura urbana. “Esta reunião é fundamental para alinharmos um plano de ação eficiente, que busque soluções práticas e rápidas para esses problemas. O objetivo é garantir serviços de qualidade sem prejudicar a infraestrutura da cidade”, afirmou.

Fiscalização e compromisso

Durante o encontro na sede da Águas de Manaus, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul, o diretor-presidente da empresa, Pedro Augusto Freitas, reafirmou o compromisso com a qualidade dos serviços. “Vamos sair daqui com o compromisso de garantir a qualidade nos serviços que vamos fazer. Abriu, fechado. É o nosso compromisso de qualidade e respeito com a população de Manaus e a prefeitura”, disse.

Elson Andrade, diretor-presidente da Ageman, reforçou que as fiscalizações continuarão. “Temos notado, principalmente nesse inverno, que o transtorno na população está sendo muito grande, por conta da baixa qualidade na realização do serviço. Vamos intensificar a fiscalização, e a empresa precisa se ajustar, ou sentirá no bolso o peso da prefeitura”, afirmou.

Áreas prioritárias e prazos

O Plano de Recuperação prioriza sete áreas: Vieiralves, Manoa, Renato Souza Pinto, Oswaldo Frota, Riacho Doce, Petrópolis e Lírio do Valle. As obras devem ser concluídas em três meses.

Robson Goiabeira, superintendente da Unidade Gestora de Projetos de Abastecimento de Água (UGPM-Água), ressaltou que a população não pode ser penalizada com serviços de má qualidade. “Eles abrem o buraco e demoram para fechar, causando transtornos. Isso não pode continuar”, disse.

