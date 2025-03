Exposição “Elas dão Conta” no TCE-AM celebra mulheres e reforça o ODS 5

Conselheira-presidente Yara Amazônia Lins enfatizou a importância do evento como um marco no reconhecimento do protagonismo feminino no TCE-AM

Em alinhamento com a Agenda 2030 da ONU, especialmente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5 – Igualdade de Gênero, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) lançou, nesta sexta-feira (21), a exposição fotográfica “Elas dão Conta”. A iniciativa celebra o Dia Internacional da Mulher e destaca a força, competência e resiliência das mulheres que fazem parte do tribunal, reafirmando o compromisso com a equidade de gênero como base para uma sociedade mais justa e sustentável.

Protagonismo feminino

Durante o lançamento, a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins enfatizou a importância do evento como um marco no reconhecimento do protagonismo feminino no TCE-AM e na sociedade. “Neste mês tão significativo em que reverenciamos as conquistas femininas, esta exposição não é apenas uma homenagem, mas também um reconhecimento do protagonismo das mulheres de nossa sociedade. Elas dão conta. Dão conta do trabalho, da família, da gestão pública, da educação, da ciência e de tantos outros desafios”, afirmou.

Histórias de superação

Composta por 60 fotografias, a exposição reúne imagens de mulheres em diferentes cargos e níveis hierárquicos do tribunal – servidoras efetivas, terceirizadas, comissionadas e estagiárias –, incluindo a própria presidente Yara Amazônia Lins. Cada foto traz histórias de superação e determinação, evidenciando o papel essencial das mulheres no fortalecimento da administração pública e no exercício do controle externo com excelência.

Igualdade de gênero

A conselheira-presidente também ressaltou a relevância de iniciativas como esta para promover reflexões e avanços na busca por uma sociedade mais igualitária. “Este evento nos convida à reflexão. Precisamos continuar avançando na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde as mulheres tenham seu valor reconhecido e seus direitos assegurados. Que esta exposição seja um estímulo para reafirmarmos nosso compromisso com a equidade de gênero e o respeito mútuo”, declarou.

ODS 5: Compromisso global com a igualdade de gênero

O ODS 5, parte da Agenda 2030 da ONU, visa alcançar a igualdade de gênero e empoderar as mulheres e meninas. Entre suas metas estão:

Acabar com a discriminação e violência contra mulheres e meninas;

Garantir a participação das mulheres na vida política, econômica e pública;

Promover o uso de tecnologias de informação e comunicação para empoderar as mulheres.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: TCE-AM abre ano letivo da escola de contas com ministros do STJ e TCU

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱