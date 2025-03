TCE-AM abre ano letivo da escola de contas com ministros do STJ e TCU

Evento contará com ministros do STJ e TCU, palestras sobre gestão pública e a entrega do prêmio Soluções Sustentáveis

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizará, no dia 20 de março, a abertura do ano letivo da Escola de Contas Públicas (ECP). O evento contará com a presença dos ministros Antonio Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e Benjamin Zymler, do Tribunal de Contas da União (TCU). O tema central será o Ouvidoria Day, destacando o papel das ouvidorias na transparência, participação cidadã e melhoria dos serviços públicos.

Programação e destaques

O evento começará às 8h com o credenciamento dos participantes. A solenidade de abertura oficial será às 9h. Na ocasião, haverá a entrega simbólica do prêmio do concurso Soluções Sustentáveis, que reconhece projetos inovadores de estudantes do ensino fundamental II voltados à preservação ambiental.

Palestras com ministros do STJ e TCU

Às 9h15, o presidente do STJ, ministro Antonio Herman Benjamin, apresentará a palestra “A Ouvidoria Como Ferramenta de Participação”. Ele abordará a importância das ouvidorias para fortalecer a relação entre cidadãos e administração pública.

Logo depois, às 9h45, o ministro Benjamin Zymler, do TCU, ministrará a palestra “Licitações Públicas”, trazendo um panorama sobre desafios e boas práticas na área.

Encerramento da manhã com arte e cultura

Para finalizar a programação da manhã, o poeta e músico Celdo Braga apresentará uma palestra motivacional, acompanhado do Grupo Gaponga.

Importância do evento

A presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, destacou que a programação reforça o compromisso do Tribunal com a transparência e a participação cidadã.

“É uma honra para o Tribunal abrir o ano letivo da Escola de Contas Públicas com uma programação tão relevante. As ouvidorias têm um papel fundamental na gestão pública, aproximando a sociedade das instituições”, afirmou.

O coordenador-geral da ECP, conselheiro Júlio Pinheiro, ressaltou a relevância do evento para a capacitação de gestores públicos.

“O lançamento do ano letivo da ECP reafirma nosso compromisso com a capacitação e a qualificação dos gestores públicos. A inclusão do Ouvidoria Day e a premiação do concurso Soluções Sustentáveis nessa programação fortalece o papel da Escola como um espaço de conhecimento e inovação”, destacou.

Para o ouvidor do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, a iniciativa reforça a importância das ouvidorias como canais diretos de comunicação entre a sociedade e as instituições públicas.

“A ouvidoria é a porta de entrada para a participação cidadã, permitindo que o gestor público escute as demandas da população e busque soluções mais eficientes”, afirmou.

Ouvidoria Day: debates com especialistas

À tarde, a partir das 14h, a programação seguirá com uma mesa de debates sobre o impacto das ouvidorias na gestão pública. Entre os palestrantes confirmados estão:

Dr. Eric Leiva Ramirez , professor de Direito Administrativo da Universidade Libre da Colômbia;

, professor de Direito Administrativo da Universidade Libre da Colômbia; Dra. Cintia Menezes Brunetta , conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);

, conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP); Dr. Thiago Matsushita , diretor da Escola de Direito da Alfa Educação;

, diretor da Escola de Direito da Alfa Educação; Dr. Lauro Ishikawa e Dra. Érica Taís Ferrara Ishikawa, especialistas na área.

Inscrições abertas

O evento é gratuito e aberto ao público, reunindo acadêmicos, servidores públicos e cidadãos interessados no tema da participação social e da transparência governamental. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da ECP: https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/.

Leia mais:

Aprovados no CNU devem se matricular nos cursos de formação

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱