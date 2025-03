Primeiro Centro de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero é inaugurado em Manaus

Centro construído pelo Governo do Estado passa a ser referência no tratamento preventivo desse tipo de câncer.

O Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu), primeiro do Amazonas, foi inaugurado nesta segunda-feira (10) pelo governador Wilson Lima. A unidade, que integra a Fundação Cecon, marca o início do Março Lilás e representa a maior ação do estado no combate ao câncer do colo do útero, aumentando em seis vezes a oferta de conizações, procedimento essencial para salvar vidas.

“Entregar uma unidade como essa em que vamos prevenir 100% do câncer nessas mulheres é uma conquista que me realiza não enquanto governador, mas como cidadão e ser humano. Isso muda a vida das pessoas e é um trabalho que se soma ao trabalho que estamos fazendo nos municípios, para que haja o incentivo do preventivo no interior do estado”, afirmou o governador Wilson Lima durante a cerimônia de inauguração.

Impacto na saúde feminina

O Cepcolu concentrará cirurgias e acompanhamento especializado, descentralizando os serviços antes realizados apenas na FCecon. A unidade realizará 3 mil conizações por ano, contra as 500 feitas anteriormente. O procedimento remove lesões pré-malignas, evitando a evolução para o câncer e reduzindo a necessidade de tratamentos como radioterapia e quimioterapia.

Estrutura e funcionamento

O Cepcolu funcionará como um hospital-dia, com quatro consultórios ginecológicos, quatro salas cirúrgicas e um anfiteatro para treinamentos. A unidade atenderá de segunda a sexta, das 7h às 19h, e acompanhará as pacientes por dois anos após as conizações.

Combate ao câncer do colo do útero

O câncer do colo do útero é a principal causa de morte por câncer entre mulheres no Amazonas, com 23 mortes mensais em média. A prevenção é feita em três níveis: vacinação contra HPV, exames preventivos e conizações, agora realizadas no Cepcolu.

A inauguração contou com a presença de autoridades e profissionais de saúde, destacando a importância da unidade para a sustentabilidade do SUS e a qualidade de vida das mulheres.

Leia mais:

Unidades de saúde reforçam prevenção do câncer do colo de útero no ‘Março Lilás’

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱