Corecon-AM/RR debate economia solidária na live ‘Paul Singer na prática’

No próximo dia 24 de março, celebra-se a memória do economista e professor Paul Singer, considerado o “pai” da economia solidária no Brasil, referência mundial no assunto.

Na data da passagem do seu aniversário, o Conselho Regional de Economia (Corecon-AM/RR) resolveu eternizar o momento na live “Paul Singer na prática”, que acontecerá às 15h desta segunda-feira, entre profissionais que atuam no setor.

A mediadora desse debate será a vice-presidente do Corecon, Karla Martins, com a participação da professora Girlian Souza, bacharela em ciências econômicas e doutora em desenvolvimento socioambiental; empreeendora social Lúcia Obando, e professor doutor Renato Dagnino, da Unicamp, considerado um dos maiores estudiosos no mundo sobre o assunto.

Para a presidenta do Corecon, Michele Aracaty, na medida em que o empreendimento solidário se fortalece, ele gera maior renda para seus participantes, permite absorção de profissionais e possibilita crescimento do próprio empreendimento e da cadeia produtiva.

“E o Conselho de Economia está junto nessa jornada, apoiando os seus economistas solidários a fortalecerem cada vez mais os diversos setores sociais”.

Há dez anos, o Corecon criou o grupo Economistas Solidários, cujo objetivo é dar suporte às operações dos grupos de economia solidária, às cooperativas de catadores, grupos de costura, além de realizar freqüentemente mutirões de cidadania, com a oferta de vários serviços à população.

A conselheira e também economista solidária, Denise Kassama, explica que, economicamente falando, a economia solidária é um jeito de fazer a atividade econômica de produção, oferta de serviços, comercialização, finanças ou consumo baseado na democracia e na cooperação, chamado de autogestão.

“É uma economia onde não existe patrão nem empregados, pois todos os integrantes do empreendimento (associação, cooperativa ou grupo) são ao mesmo tempo trabalhadores e donos”, completou.

Dados do Ministério do Trabalho, por meio do Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários (Cadsol), mostram um segmento expressivo e ainda em expansão, já que no Amazonas existem cerca de 600 empreendimentos de economia solidária, envolvendo em torno de 30 mil pessoa* nesse tipo de atividade.

Sobre Paul Singer

Tendo sido o primeiro secretário Nacional de economia solidária, Paul Singer contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento da Economia Solidária no país. Seu legado é um exemplo inspirador para todos nós que buscamos um país mais justo e igualitário.

Com sua visão de mundo humanista, Singer sempre defendeu que as políticas públicas devem estar a serviço das pessoas, e não dos interesses de uma elite privilegiada. Ele acreditava que a economia deveria ser um instrumento de transformação social e que a solidariedade é a chave para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

