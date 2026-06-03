"Rodrigues agora é Vitória"

Aquisição foi anunciada nesta quarta-feira (3) em comunicado divulgado nas redes sociais com o título "Rodrigues agora é Vitória".

Manaus (AM) – O Vitória Supermercados anunciou nesta quarta-feira (3) a aquisição de cinco unidades e do centro de distribuição da Rede Rodrigues. A informação foi divulgada nas redes sociais por meio de um comunicado intitulado “Rodrigues agora é Vitória”.

Na nota, a empresa informou que as lojas da Rede Rodrigues passam a integrar oficialmente o grupo Vitória Supermercados, ampliando sua presença no mercado amazonense. As unidades ficam localizadas nas Zonas Oeste, Norte e Leste da cidade.

“A partir de agora, as unidades da Rede Rodrigues passam a integrar o Grupo Vitória Supermercados, fortalecendo nossa atuação no Amazonas e ampliando nossa capacidade de oferecer qualidade, variedade, economia e excelência no atendimento”, diz o comunicado.

Expansão no mercado amazonense

Com a incorporação das cinco unidades e do centro de distribuição, o Vitória Supermercados amplia sua estrutura operacional e reforça sua posição no setor varejista do Amazonas.

A empresa destacou que a mudança faz parte de uma estratégia de crescimento e fortalecimento da marca no Estado, com foco na ampliação da oferta de produtos e na melhoria da experiência dos consumidores.

Ao final do comunicado, o grupo agradeceu à família Rodrigues pela parceria construída ao longo dos anos e também reconheceu a contribuição dos clientes e colaboradores da rede.

“Agradecemos à família Rodrigues pela confiança, bem como aos clientes e colaboradores que fizeram parte dessa história”, destacou a empresa.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os valores envolvidos na negociação nem informações sobre eventuais mudanças nas operações das unidades adquiridas.

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