Mulher é presa por afogar cachorro em banheiro de aeroporto nos EUA

Uma mulher foi presa e acusada de maus-tratos após afogar seu cachorro em um banheiro do Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, antes de embarcar em um voo internacional. A polícia descobriu o crime, que aconteceu aconteceu em dezembro, recentemente, e deteve a suspeita na última quarta-feira (19). Ela pagou uma fiança de 5 mil dólares e deixou a cadeia.

Crime intencional

De acordo com o Departamento de Polícia de Orlando, o ato foi classificado como intencional, resultando na “morte cruel e desnecessária” do cachorro da raça Schnauzer miniatura, chamado Tywinn, de 9 anos.

A investigação começou após uma funcionária da limpeza encontrar o animal morto dentro de um saco de lixo em um box de banheiro do aeroporto. No local, também foram localizados um colete de apoio emocional, uma coleira, uma etiqueta de vacinação contra a raiva, uma bolsa de transporte e uma medalha de identificação com o nome e telefone da mulher.

Câmeras registraram movimentação da suspeita

Imagens das câmeras de segurança mostraram a mulher conversando por cerca de 15 minutos com um funcionário da companhia aérea Latam, enquanto segurava o cachorro. Em seguida, ela entrou no banheiro próximo à área de check-in e saiu menos de 20 minutos depois, sem o animal. Após deixar o terminal, a suspeita retornou, passou pela segurança e embarcou em um voo com destino à Colômbia.

Falta de documentação impediu embarque do animal

As autoridades informaram que a mulher não conseguiu embarcar com o cachorro devido à falta de documentação necessária. Segundo o Departamento de Agricultura dos EUA, cães que viajam para a Colômbia precisam de um certificado de saúde emitido por um veterinário, além de um certificado de vacinação contra a raiva.

