Mistério

O avistamento coincide com uma onda de relatos de supostos OVNIs que ganharam as redes sociais nos últimos dias.

Um casal registrou uma luz misteriosa no céu durante uma viagem noturna entre o interior de São Paulo e a divisa com o Paraná. Jéssica Annelise Ferreira gravou o vídeo pelo celular enquanto o marido, Guilherme Cruz Malassise, conduzia o veículo.

O avistamento aconteceu em meio a uma sequência de relatos sobre supostos OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados) que tomou conta das redes sociais no Brasil. De acordo com Jéssica, o objeto parecia muito mais brilhante e próximo do que outros fenômenos que ela já havia observado no passado.

Luzes piscavam em tons verdes e brancos

Guilherme foi o primeiro a notar o brilho e pediu para a esposa iniciar a gravação. O motorista se diz cético, mas afirmou que tentou buscar explicações racionais e não conseguiu encontrar. O objeto apresentava luzes fortes que alternavam entre as cores branca e esverdeada.

O casal descartou a possibilidade de ser uma torre ou um avião comercial devido à movimentação e à ausência de ruído. Guilherme também achou o tamanho grande demais para se tratar de um drone comum. Segundo ele, a luz forte lembrava quase o farol de um carro.

Onda de OVNIs começou após relato de influenciador

A suspeita do casal aumentou devido ao caso recente do influenciador Mayk Leão, que viralizou ao relatar um suposto OVNI em seu sítio em Campo Largo (PR). Na ocasião, Mayk mencionou luzes estranhas, sons misteriosos e agitação entre os animais.

O caso ganhou tanta repercussão que o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), da Força Aérea Brasileira (FAB), se manifestou. Em nota oficial, o órgão informou que nenhum objeto desconhecido foi detectado pelos radares de defesa aérea na data citada pelo influenciador.

Novos avistamentos em Goiás e no litoral paranaense

Após o episódio do influenciador, novos registros começaram a surgir em várias partes do país. Na Chapada dos Veadeiros (GO), a moradora Letícia Santos publicou imagens de luzes estranhas no céu noturno e admitiu ter ficado assustada com a repercussão sobre possíveis aparições alienígenas na região.

Outro caso marcante ocorreu na madrugada do último domingo (31), no Balneário Ipanema, em Pontal do Paraná (PR). O morador Willyan Adriano gravou pontos luminosos misteriosos sobre o mar por meio de uma câmera de monitoramento. As imagens mostram um dos objetos subindo na vertical, pairando por alguns segundos e sumindo logo em seguida.

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