Gracyanne e Belo se reencontram após musa sair do BBB 25

Após a saída de Gracyanne Barbosa do BBB 25, a musa fitness reencontrou o ex-marido, o cantor Belo. O momento vai ao ar no Domingão com Huck, do próximo domingo (23).

No registro compartilhado pelo programa nas redes sociais, eles aparecem abraçados e sorrindo. O ex-casal se separou em abril de 2024, após 16 anos de relacionamento.

Enquanto Gracyanne irá contar sobre a experiência no reality, Belo enfrenta Sérgio Mallandro na Batalha do Lyp Sync. Durante o programa, a musa fitness inclusive a dançar e curtir algumas músicas do ex-marido.

No confinamento do BBB, Gracyanne comentou sobre a relação que mantém com o cantor após o rompimento. Depois da separação, há quase um ano, surgiram especulações de que a musa fitness teria traído o cantor com personal trainer Gilson de Oliveira.

A defesa do educador físico negou à CNN que ela tenha sido o pivô da separação, afirmando que o relacionamento entre Gilson e Gracyanne aconteceu quando o casamento com o cantor já tinha terminado.Play Video

O romance de Belo e Gracyanne

O relacionamento entre Belo e Gracyanne teve início em 2007, quando ela ainda era dançarina do grupo de axé “Tchakabum”.

Entre muitas polêmicas, os dois oficializaram a união em 2012, na Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, com cerimônia celebrada pelo Padre Marcelo Rossi.

(*) Com informações da CNN Brasil

