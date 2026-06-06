TRANSFORMAÇÃO IMPRESSIONANTE

Influenciador mostrou a mudança nas redes sociais após perder 130 kg com treinos e alimentação balanceada.

O influenciador Gordão da XJ voltou a chamar a atenção dos seguidores ao mostrar o resultado de sua transformação física após perder 130 quilos. Desta vez, ele publicou um vídeo nas redes sociais para exibir o antes e depois do corpo e impressionou os fãs com a mudança.

Na publicação, Gordão relembrou sua trajetória ao compartilhar imagens de quando pesava 350 kg e compará-las com sua condição atual, aos 220 kg. Além disso, ele celebrou a conquista ao som da música Clareou, sucesso do Grupo Revelação com Xande de Pilares.

“350 kg e, quando menos esperar, 220 kg… Clareooou”, escreveu.

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A mudança aconteceu após meses de dedicação aos treinos e à alimentação balanceada. Desde então, o influenciador tem compartilhado etapas do processo de emagrecimento e os resultados alcançados ao longo da jornada.

Recentemente, ele também comemorou uma conquista que considera simbólica. Após perder quase metade do peso, Gordão conseguiu sentar normalmente em uma cadeira de dentista sem precisar retirar os apoios laterais.

Além disso, o momento ganhou destaque nas redes sociais após o próprio dentista comentar a evolução do influenciador.

“Quem viu ele antes sabe. Da recepção até aqui ele chegava cansado e pedia para ligar o ar no máximo. Agora ele cabe na cadeira”, afirmou o profissional.

Por causa disso, a publicação recebeu milhares de mensagens de apoio. Muitos seguidores elogiaram a disciplina do influenciador. Outros destacaram que a trajetória dele serve de inspiração para pessoas que enfrentam desafios semelhantes.

Enquanto segue o processo de emagrecimento, Gordão da XJ continua compartilhando a rotina de exercícios e incentivando os fãs a adotarem hábitos mais saudáveis.

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