POLÊMICA NAS REDES

Após vídeo viralizar e reacender comentários sobre sua magreza, equipe de Maiara afirmou que a cantora está saudável e anunciou medidas judiciais contra publicações consideradas ofensivas.

A equipe de Maiara e Maraísa divulgou uma nota oficial após a repercussão de vídeos que voltaram a gerar comentários sobre a aparência física de Maiara nas redes sociais. O posicionamento foi publicado nesta sexta-feira (5) e rebate rumores de que a cantora estaria enfrentando problemas de saúde.

No comunicado, a assessoria afirma que Maiara está saudável, cumpre normalmente sua agenda de compromissos e leva uma rotina considerada equilibrada. Além disso, a equipe acusa perfis e publicações de utilizarem imagens editadas e conteúdos fora de contexto para alimentar especulações sobre o estado da artista.

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“É necessário esclarecer que Maiara goza de plena saúde e integridade. Encontra-se em dia com sua agenda de compromissos profissionais e sua vida pessoal transcorre de forma leve e saudável”, diz um trecho da nota.

A manifestação ocorreu após vídeos da cantora viralizarem e reacenderem o debate sobre sua magreza. Nos últimos dias, internautas fizeram comentários sobre a aparência da sertaneja e levantaram questionamentos sobre sua saúde.

Vídeo de Maiara, dupla de Maraisa, reacende debate sobre magreza da cantora pic.twitter.com/aQ4xWdt9v7 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 5, 2026

Equipe anuncia medidas judiciais

No comunicado, a assessoria também informou que avalia medidas judiciais contra pessoas responsáveis por publicações consideradas ofensivas. Segundo a equipe, as mensagens podem configurar difamação, dano moral e prejuízos à imagem da artista.

“As medidas judiciais cabíveis estão sendo analisadas, visando não apenas reparação, mas também responsabilização pelos danos causados”, informou a nota.

A equipe ainda afirmou que já iniciou procedimentos legais contra alguns responsáveis pelas publicações e reforçou que não irá tolerar ataques direcionados à cantora.

Famosos demonstram apoio

Após a divulgação da nota, diversos artistas deixaram mensagens de apoio para Maiara nas redes sociais. Entre eles estão a cantora Ana Castela e a dupla Fred & Fabrício, que manifestaram solidariedade à sertaneja diante da repercussão do caso.

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