Eduardo Bolsonaro é oficialmente afastado para ficar nos EUA

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), acatou o pedido de afastamento apresentado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta semana que permaneceria nos Estados Unidos e se licenciaria do mandato.

Em ofício, Eduardo Bolsonaro solicitou dois pedidos. O primeiro, de licença por dois dias, a partir da última quinta-feira (20), para tratamento de saúde, o que justificaria sua ausência na sessão deliberativa que aprovou o Orçamento de 2025.

Hugo Motta deferiu o segundo pedido de licença, de 120 dias a partir deste sábado (22). Como consequência, o suplente de Eduardo Bolsonaro, Missionário José Olímpio (PL-SP), foi convocado para ocupar a vaga do parlamentar.

No site oficial da Câmara dos Deputados, já consta que Eduardo Bolsonaro “não está em exercício”.

Na última terça-feira (18), o deputado anunciou que ficaria nos Estados Unidos e tiraria licença do mandato. Em um pronunciamento, ele afirmou que a decisão visava “focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua gestapo da Polícia Federal” receberam.

Em apoio à decisão do filho, Jair Bolsonaro destacou que Eduardo optou por permanecer fora do país para buscar soluções que ajudassem o Brasil a “retornar à sua normalidade democrática”. O ex-presidente também comentou que acredita que o filho pode ser mais útil no exterior do que dentro do Brasil nesse momento.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Ministros analisam denúncias contra Bolsonaro na próxima semana

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱