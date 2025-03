Velório de menina atropelada por caminhão de lixo emociona comunidade em Manaus

A manhã deste sábado (22) foi marcada por grande comoção durante o velório de Alana Kamile Silva Ferreira, de apenas 6 anos. A menina faleceu tragicamente após ser atropelada por um caminhão de lixo na comunidade União da Vitória, localizada no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (21) e abalou profundamente os moradores da região.

De acordo com informações da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motorista do caminhão coletor, que não teve seu nome divulgado, compareceu espontaneamente à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o acidente fatal. Ele afirmou que não viu a criança atravessando a rua no momento do atropelamento.

Imagens do acidente

Câmeras de segurança de uma residência próxima ao local do acidente registraram o momento da tragédia. As imagens mostram Alana atravessando a via sem perceber a aproximação do caminhão, sendo atingida logo em seguida. O impacto foi fatal, e a menina não resistiu aos ferimentos.

O enterro de Alana Kamile está previsto para ocorrer neste sábado em um cemitério da cidade. Amigos e familiares se despedem da menina em meio a muita dor e revolta, reforçando a necessidade de mais atenção e responsabilidade no trânsito para evitar que tragédias como essa voltem a acontecer.

