Papa Francisco deixa hospital após cinco semanas de tratamento

O Papa Francisco deixou o hospital Gemelli de Roma neste domingo (23) após cinco semanas de tratamento para pneumonia. Um comboio de veículos policiais acompanhou o carro que transportava o pontífice de 88 anos.

O Papa Francisco fez sua primeira aparição pública em mais de cinco semanas neste domingo. Ele acenou de uma sacada no hospital Gemelli, em Roma, antes de deixar o local.

Francisco, 88 anos, foi ao hospital em 14 de fevereiro com uma infecção respiratória grave. O problema se tornou a crise de saúde mais séria de seus 12 anos de papado.

Os médicos do papa disseram no sábado que ainda levaria “muito tempo” para que seu corpo envelhecido se recuperasse completamente, e disseram que prescreveram ao pontífice mais dois meses de repouso no Vaticano.

Francisco apareceu em uma sacada do hospital logo após o meio-dia de domingo (23). Usando uma cadeira de rodas, como faz há vários anos, o papa sorriu e acenou para um grupo de simpatizantes reunidos do lado de fora, abaixo.

