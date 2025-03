Papa Francisco terá alta do hospital neste domingo (23)

O papa Francisco terá alta do hospital de Roma neste domingo (23) após cinco semanas de internação para tratar uma infecção respiratória, disseram os médicos em uma coletiva de imprensa neste sábado (22).

O pontífice precisará de dois meses de repouso no Vaticano após deixar o hospital, afirmou o médico envolvido no tratamento do papa.

Francisco, de 88 anos, está internado desde o dia 14 de fevereiro devido a uma infecção respiratória que exigiu tratamento prolongado.

Os médicos envolvidos na saúde do papa afirmaram na coletiva de imprensa neste sábado que o pontífice “não está completamente curado e uma recuperação completa vai levar muito tempo”.

Durante o repouso no Vaticano, o papa deve evitar reuniões grandes com grupos que exijam maiores esforços, os profissionais acrescentaram.

Entrevista no Hospital Gemelli, onde papa Francisco está internado •

Primeira aparição pública

O Vaticano também anunciou neste sábado que o papa planeja fazer sua primeira aparição pública desde que foi internado, há cinco semanas, neste domingo (23).

Francisco deve aparecer da janela do seu quarto no Hospital Gemelli de Roma para oferecer uma benção pública.

“Francisco quer ir até a janela do hospital por volta do meio-dia de domingo (7h no horário de Manaus) para dar uma saudação e uma bênção, afirmou o Vaticano no comunicado deste sábado.

Desde a internação em 14 de fevereiro, o papa foi visto pelo público apenas uma vez em uma foto divulgada pelo Vaticano na semana passada. A imagem mostra o pontífice rezando em uma capela do hospital. Francisco chegou a gravar um áudio para os fiéis agradecendo orações pela melhora da sua saúde.

O papa geralmente oferece uma oração semanal neste horário na Praça de São Pedro aos domingos, mas não conseguiu fazê-la desde o início da internação.

(*) Com informações da CNN Brasil

