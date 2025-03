Casa construída à beira de igarapé desmorona após chuva e deixa feridos em Manaus

Um homem e uma mulher ficaram feridos neste domingo (23) após o desmoronamento de uma casa de madeira na avenida Grande Circular, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Uma testemunha, que passava pelo local, registrou o momento logo após a queda da estrutura.

Em vídeos compartilhados em aplicativos de mensagens, a testemunha relata que o desmoronamento aconteceu momentos antes do registro. Ele filma o local, mostrando os feridos e outras pessoas retirando os destroços da casa.

Os vídeos também indicam que a residência foi construída em uma área de igarapé. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Defesa Civil atende chamadas após chuvas em Manaus

Neste domingo (23), o Centro de Cooperação da Cidade (CCC) atendeu diversas ocorrências causadas pelas chuvas que atingiram Manaus. O Disque 199 e o número (92) 98802-3547, canal direto de comunicação com a Defesa Civil, receberam as demandas, com atendimento 24 horas na sede do CCC.

Equipes de campo respondem rapidamente

A Defesa Civil repassou imediatamente a ocorrência para as equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg). As equipes atuaram rapidamente nas áreas afetadas, incluindo um desabamento na zona Norte, garantindo a segurança e o bem-estar da população.

Canal de atendimento 24 horas

Em casos de emergência, os cidadãos podem ligar para o Disque 199 (Defesa Civil), disponível 24 horas no Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

Monitoramento contínuo e recomendações

A Prefeitura de Manaus continua monitorando as condições atmosféricas e fornecerá atualizações caso ocorram mudanças significativas. Os moradores devem se preparar para condições adversas e adotar medidas preventivas para evitar danos.

Recomenda-se evitar o acúmulo de água parada, que pode favorecer a proliferação de mosquitos transmissores de doenças. Ao dirigir em vias alagadas, é essencial reduzir a velocidade, manter distância do veículo à frente e procurar rotas alternativas quando necessário.

